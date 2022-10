Nuova legge in strada, fino a 2000€ di multa se ti fai trovare senza questo foglio

By

C’è una nuova legge in strada e se ad un posto di blocco non si mostra questo documento, scattano sino a 2000 euro di multa.

In Italia ci sono leggi e normative che devono essere conosciute, soprattutto nell’ambito della circolazione stradale. L’ignoranza non è ammessa come tutti sanno e bisogna fare molta attenzione agli aggiornamenti del Codice della Strada.

C’è un documento che se non viene mostrato o non si presenta, rischia di far scattare una sanzione sino a 2000 euro. Proviamo a fare chiarezza?

Costi del mantenimento in aumento: le spese obbligatorie

La gestione di un mezzo comporta sempre un costo molto alto, se messo in paragone con quelli di qualche anno fa. Tutto è iniziato con la pandemia da Covid e poi è andato avanti con il conflitto tra Russia e Ucraina, attuando un processo domino spiacevole e inatteso.

Ora tutti gli automobilisti si ritrovano a dover far quadrare i conti, senza tralasciare quelle che sono le spese obbligatorie per legge da non sottovalutare. Ci sono anche famiglie che possiedono più di un mezzo, non solo a quattro ruote ma anche a due.

Dall’assicurazione al bollo, poi ci sono le gomme invernali e la revisione sino al tagliando. Per non parlare della manutenzione ordinaria e il pieno di carburante, che si aggiungono a tutti i costi che bisogna sostenere prevedendo anche un budget per gli imprevisti.

Non è giustificabile, ma non sorprende se gli automobilisti facciano finta di nulla magari non rispettando le scadenze del tagliando – revisione e addirittura l’assicurazione dell’auto. Purtroppo però le sanzioni sono molto alte e se dovesse mai mancare un documento specifico, la multa è salatissima.

Sanzioni da 1.700 euro: qual è il documento da mostrare?

Non tutti i conducenti di automezzi commettono questa infrazione di proposito, proprio perché ci sono a volte delle dimenticanze legate alla fretta o ad una dimenticanza. Il libretto di circolazione deve essere sempre a disposizione, perché ad un posto di blocco potrebbero scattare multe altissime e poco simpatiche.

Il consiglio è di controllare tutti i documenti prima di mettersi in auto, avere le cinture allacciate, aver fatto controllare l’auto e montato i pneumatici relativi alla stagione del momento.

Per quanto riguarda le sanzioni, un controllo generico da parte di un agente può provocare una multa sino a 173 euro partendo da 40 euro. Poi c’è una nuova legge che incorpora il certificato di proprietà del veicolo e il libretto di circolazione: il documento è chiamato DUC – Documento Unico di Circolazione – da presentare sempre in caso di controlli.

Chi si trova senza questo documento ed è rimasto a casa, si può presentare in Questura entro qualche giorno. Se non si presenta entro la data indicata, la multa parte dai 1.700 euro per arrivare sino a 2.000 euro nei casi peggiori.