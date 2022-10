Nuova graduatoria INPS, fino a 1.800€ per 36 mesi: chi può accedere

Oggi vi parleremo di un concorso e di ciò che potrete ricevere se risulterete in graduatoria.

Sicuramente parliamo di un concorso che riguarda determinate persone, per questo è necessario continuare a leggere questo articolo, non solo per capire di cosa si tratta, ma anche per comprendere chi può accedervi.

Chi ha con sé un disabile o chi vive questa condizione in prima persona, sa benissimo che non è facile affrontarla, anche da un punto di vista economico, oltre che psicologico.

Sostenere questa condizione può essere difficoltoso proprio perché porta a dover mettere in campo energie e soldi che a volte non si hanno o che non bastano. Ecco che in queste situazioni può tornare utile un supporto, soprattutto se la persona disabile non riesce ad essere autonoma e a svolgere le sue normali attività quotidiane.

Per chi non lo sapesse in tal casi è già riconosciuta un’indennità, definita indennità di accompagnamento. Ma l’Inps sembra aver previsto un bando a favore proprio di queste persone.

Di cosa parliamo? Continuate a leggere qui di seguito per saperne di più.

Concorso Long Term Care: chi può presentare l’istanza?

Come abbiamo accennato poco fa, l’INPS ha previsto un bando per riconoscere in modo totale o parziale dei contributi per quanto riguarda i costi che sono sostenuti da persone che hanno specifiche patologie.

Parliamo per esempio di persone che sono ricoverate presso strutture residenziali o altre strutture.

Chi può partecipare a questo concorso?

I dipendenti e i pensionati la cui iscrizione risulta a due fondi: al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e al Fondo Gestione exIPOST.

Possono presentare richiesta anche i parenti di primo grado anche se non convivono con il soggetto in questione, gli uniti a livello civile, i conviventi ex L.676/2016.

La domanda può essere presentata anche da minori orfani, figli minori.

Che cosa prevede il concorso

Detto questo, proviamo a capire cosa prevede questo concorso.

Pensate che potranno essere erogati 1200 contributi a chi è affetto da patologie che portano il soggetto ad aver bisogno con continuità di cure.

Parliamo, come detto anche poc’anzi, di soggetti che sono ricoverati in Residenze Sanitarie Assistenziali.

Chi non può invece beneficiarne? Chi per esempio è ospite in tali strutture e quindi chi non ha bisogno di essere assistito con continuità. Tali contributi possono sfiorare anche i 1800 euro, considerando 36 rate mensili e sono validi dal 1 Luglio dell’anno corrente fino al 30 giugno 2025.

Come funziona l’erogazione?

E’ l’Inps che se ne occupa in base alla fattura che rilascia la struttura in cui il soggetto vive.

Tale fattura ovviamente sarà intestata a chi beneficerà del contributo con informazioni specifiche, quali nome della struttura, partita iva e codice fiscale. I documenti utili saranno poi allegati ogni mese entro il 5 del mese successivo a quello dell’entrata in struttura del soggetto.

Insomma per ben tre anni si potrà beneficiare di questi contributi.

La graduatoria: informazioni utili

Chi ne vuole fare richiesta può già farlo fino alle 12,00 del 31 Gennaio 2025.

Cosa succederà dopo? La graduatoria si aggiornerà il terzo giorno lavorativo, ogni mese, e in tale graduatoria saranno incluse anche le istanze che verranno presentate nel secondo mese successivo.

Per verificare il proprio posto si dovrà fare riferimento a tale graduatoria. Dunque se fate parte di queste categorie non perdete occasione e presentate domanda.

Potreste ricevere un grande aiuto.