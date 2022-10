Novità INPS, in pensione con 41 anni di contributi se hai già superato questi anni

By

Ecco qual è l’ultima novità INPS. Si può andare addirittura in pensione con soli 41 anni di contributi, l’importante è avere questo requisito.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire una novità INPS che in tantissimi tra gli italiani stavano aspettando. E’ fondamentale aver superato già questi anni di contribuzione.

In pensione con 41 anni di contributi, la novità INPS

Nel corso della giornata di lunedì, 17 di ottobre del 2022, il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto ad alcuni esperti in Economia di riunirsi a Montecitorio per fare il punto della situazione.

Tra i partecipanti al meeting, Massimiliano Romeo, Riccardo Molinari, Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli e Claudio Durigon.

Durante l’incontro, si è discusso di vari temi e di leggi attuali o proposte in tema di economia italiana. In particolare, si è toccato il tema sempre scottante delle pensioni.

Matteo Salvini avrebbe mostrato il suo dissenso già ben noto riguardo la Legge Fornero, che tornerà in vigore già nel 2023 nel caso in cui altre proposte di legge non vengano presto varate.

Proprio per questo il leader della Lega si è messo già a lavoro per identificare i punti che andrebbero corretti, assieme ai maggiori esperti d’economia del Governo italiano.

In discussione, attualmente, soprattutto gli anni di contribuzione obbligatori e specialmente l’età minima che i cittadini devono avere per andare in pensione.

Alcune voci sostengono che si vorrebbe non solo ridurre l’età minima per beneficiare dell’agevolazione, ma addirittura eliminarla del tutto.

In questo modo, ogni cittadino che ha versato 41 anni di contributi all’INPS potrebbe andare in pensione, anche in maniera anticipata.

Ecco che di seguito vi sveliamo tutti i dettagli di quella che, per il momento, sarebbe soltanto una delle proposte. I rumors, però, hanno già scatenato grande entusiasmo tra i cittadini che non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile.

Quali sono gli anni necessari

Non tutti lo sanno, ma attualmente, per andare in pensione con 41 anni di contributi versati durante l’arco della propria vita, bisogna avere almeno 67 anni.

Si tratta di una legge che in molti reputano ingiusta e che sperano che verrà eliminata nel 2023.

Ora, si sta pensando di permettere l’accesso alla pensione con 41 anni di contributi anche ai cittadini che hanno compiuto minimo 61 o 62 anni d’età.

In realtà, alcune proposte prevedono addirittura che, con 41 anni di contributi versati, non esista un limite minimo d’età. Si vorrebbe permettere a tutti, infatti, di beneficiare di quest’agevolazione dello Stato.

Purtroppo, però, a ottobre 2022 non è stato ancora emanato nessun decreto definitivo che elimini l’attuale legge in vigore. Ai cittadini italiani che hanno superato i 41 anni di contributi versati, quindi, non rimane altro da fare che attendere le ultime novità.

E voi avete già versato 41 anni di contributi e siete in attesa delle ultime novità INPS? Non vi resta che aspettare che quelle che al momento sono soltanto delle voci diventino delle proposte di leggi ufficiali, che dovrebbero entrare in vigore nel 2023.

Se così non fosse, ci si dovrebbe avvalere, ancora una volta, della tanto criticata Legge Fornero.