Novità INPS, aumento di 150 + 550 euro: la domanda scade il 30 novembre

Ecco qual è l’ultima novità INPS che in tantissimi stavano aspettando. L’aumento è esponenziale, però scade il 30 novembre.

Per fortuna INPS ha pensato a un nuovo beneficio per alcuni cittadini. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire qual è l’ultimo bonus che porterà l’agevolazione da 150 a 550 euro. Nessuno se lo aspettava.

Nuovi sostegni per gli italiani

In questo periodo di crisi è necessario che lo Stato italiano pensi a nuovi sostegni per tutti gli italiani in difficoltà, che sono davvero tanti.

Da quando lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha aumentato il carico della già difficilissima ripresa dalla pandemia, i prezzi di tutti i beni e i servizi sono arrivati alle stelle.

Ormai l’inflazione supera il 12% e il Governo sta pensando a delle misure atte a limitare il contraccolpo sull’economia del nostro Stato. Proprio per questo INPS sta lanciando delle grandi novità.

Ormai fare la spesa al supermercato è sempre più difficile, così come pagare le bollette di acqua, luce e gas. L’INPS, per fortuna, a partire dai prossimi mesi riempirà i conti in banca e alla posta di tutti quei cittadini che sono riusciti a fare richiesta dei nuovi bonus.

A volte si parla si cifre davvero incredibili, alle quali non avremmo mai pensato negli scorsi anni. Ma di quali bonus stiamo parlando? Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire qual è l’agevolazione in questione e come richiederla direttamente da casa vostra.

Novità INPS, hai tempo fino al 30 di novembre del 2022

Non tutti lo sanno, ma una recente novità INPS siamo sicuri che farà gola a moltissimi in italiani in difficoltà. In particolare, stiamo parlando di un nuovo bonus che inizialmente prevedeva un’agevolazione di sole 150 euro.

Questo nuovo bonus riformulato, invece, prevede addirittura un aumento fino a 550 euro! Non stiamo parlando di pochi spicci, bensì di una somma di denaro che può aiutare tantissimi italiani in difficoltà ad arrivare alla fine del mese.

A comunicare l’arrivo di questo nuovo bonus ci ha pensato la stessa INPS, che ha pubblicato una circolare ufficiale.

Le novità di INPS vanno da un aumento di stipendio come anche un aumento delle pensioni con la decontribuzione al 2%.

Ma quali sono le categorie di italiani che potranno finalmente beneficiare di questa nuova agevolazione? In particolare, si tratta di tutti quei dipendenti di imprese private, che sono titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. I lavoratori in questione devono non aver lavorato per periodi di almeno un mese in via contributiva nel corso dell’anno 2021.

La circolare diffusa dall’INPS spiega quali sono tutti i requisiti necessari che permettono l’accesso a tale bonus. Chiunque voglia riceverlo, dovrà inoltrare una domanda entro il 30 di novembre del 2022.

La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, accedendo al sito ufficiale dell’INPS presso la propria area personale. Potete farlo anche adesso!

E voi conoscevate questo nuovo bonus che ammonta addirittura a 550 euro? Fateci sapere se possedete i requisiti e se lo richiederete.