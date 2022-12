Novità bonus 150 euro, come e chi potrebbe ottenerlo: scade il 31 gennaio

In arrivo il bonus 150 euro: ecco come e chi potrebbe ottenerlo. La scadenza è fissata per il 31 gennaio.

C’è ancora tempo per presentare l’istanza: ecco come si fa. La procedura si può effettuare telematicamente, tramite i Patronati o chiamando il contact center: ecco a chi spetta la misura economica pari a 150 euro.

C’è tempo fino alla fine del mese di gennaio 2023 per procedere alla richiesta del bonus 150 euro una tantum. Si tratta di un contributo previsto dal decreto Aiuti ter, la cui procedura è attiva telematicamente sul sito dell’INPS. Possono presentare l’istanza tutti gli assegnisti di ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi, i dottorandi con borsa di studio, gli intermittenti, i lavoratori stagionali e i lavoratori dello spettacolo.

Nuovo bonus 150 euro: a cosa serve?

Il nuovo bonus una tantum pari a 150 euro è un’indennità anti-inflazione e contro il caro bollette energia elettrica e gas, che rappresenta un valido aiuto economico per tutte le famiglie italiane. Si tratta di una misura economica una tantum erogata dallo Stato a favore dei lavoratori che devono fronteggiare il salasso in bolletta.

L’Esecutivo guidato da Draghi aveva previsto l’erogazione del bonus una tantum pari a 200 euro e, successivamente, con il nuovo provvedimento ha previsto l’erogazione del bonus una tantum 150 euro. L’indennità anti-inflazione è stata accreditata ai pensionati nel mese di novembre e dovrebbe essere accreditata con lo stipendio e la tredicesima mensilità il mese di dicembre.

Il Bonus una tantum 150 euro deve essere accreditato ancora ai lavoratori autonomi titolari di Partita IVA che hanno presentato la domanda entro la fine del mese di novembre 2022.

Novità bonus 150 euro: quali sono i requisiti necessari?

Il nuovo bonus 150 euro è una misura economica, i cui soggetti istanti devono aver percepito un reddito non superiore ai 20mila euro nel corso dell’anno 2021. Per quanto concerne gli intermittenti ed i lavoratori stagionali, l’istanza deve essere presentata nel caso in cui non abbiano percepito l’indennità prevista per il mese di novembre.

Nuovo bonus una tantum pari a 150 euro: entro quando presentare la domanda?

È possibile inoltrare la domanda per richiedere il bonus una tantum pari a 150 euro tramite il servizio presente sul sito dell’INPS “Indennità una tantum 150 euro – Domanda“. La sezione è accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non previdenziali.

Una volta fatta l’autenticazione con le proprie credenziali, è necessario procedere con la selezione della categoria per la quale si intende presentare l’istanza. Al sito si può accedere attraverso le credenziali SPID, CIE, CNS o con il PIN dell’INPS.

Oltre a questa possibilità di presentare la domanda per richiedere il bonus una tantum pari a 150 euro, è possibile presentare l’istanza tramite il Contact Center dell’INPS oppure tramite i Patronati. Le domande devono essere presentate entro la fine del mese di gennaio 2023.