Novara: 17enne in fuga dai carabinieri muore travolto da un treno merci

Un ragazzo di 17 anni è morto a Novara mentre stava scappando dai carabinieri: è stato travolto da un treno merci.

È quanto accaduto stanotte nella frazione di Dormelletto, sul Lago Maggiore.

Tentato furto a Novara

Una circostanza tragica quella in cui è morto un ragazzo di 17 anni a Novara, che stanotte era in fuga dai carabinieri perché aveva tentato di compiere un furto. I fatti si sono verificati a Dormelletto, frazione sul Lago Maggiore dove il ragazzo era un clandestino senza fissa dimora.

Durante la fuga è stato travolto da un treno merci ed è morto sul colpo, la salma è stata poi trasportata in obitorio dall’ambulanza del 118, allertata dagli agenti che erano sulle tracce del ragazzo, che era di origine magrebina non aveva agito da solo nella pianificazione del furto, infatti era con un coetaneo quando il tentativo è stato messo in atto poco dopo la mezzanotte.

L’esercizio preso di mira dal 17enne e dall’amico algerino di 22 anni era una farmacia del luogo, le cui sbarre della porta posteriore erano state forzate. Questo, insieme alla rottura di una vetrata, aveva fatto scattare l’allarme e subito sono giunte diverse pattuglie dei carabinieri di zona per controllare cosa stesse accadendo.

Giunti presso la farmacia, gli agenti del reparto radiomobile di Arona hanno subito arrestato il complice del ragazzo, il quale ha tentato una breve fuga ma è stato subito bloccato e ammanettato. Per quanto riguarda il 22enne invece, è riuscito a scappare.

L’inseguimento e la tragedia a Dormelletto

Il magrebino è riuscito a fuggire dalle forze dell’ordine che stavano sopraggiungendo sempre più numerose accerchiando l’area dove si trova la farmacia, così alcuni agenti sono partiti all’inseguimento.

A un certo punto il 17enne ha tentato di attraversare dei binari e nella frenesia della fuga non si è fermato di certo a controllare se in quel momento passasse un treno.

Così in pochi minuti si è consumata la tragedia: il giovane è stato investito da un treno merci che sopraggiungeva in quel momento e il violento scontro ha causato al morte sul colpo del ladro.

I carabinieri hanno constatato quanto avvenuto e hanno recintato l’area e chiamato i soccorritori del 118 per trasportare la salma in obitorio.

Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare il giovane magrebino, morto sul colpo schiacciato dal pesante convoglio.

A indagare su quanto avvenuto è la Procura di Verbania, mentre il complice del ragazzo si trova in carcere con l’accusa di furto con scasso e come il 17enne, è già noto ai carabinieri per altri piccoli precedenti analoghi.