By

Non accenna a fermarsi la nuova ondata di sbarchi di migranti, che la notte scorsa hanno affollato l’hotspot di Lampedusa.

Poco prima dell’arrivo dei soccorsi, un neonato di 5 mesi è annegato in mare. Il piccolo era con la madre, ancora minorenne, due zii e un cuginetto. Quando gli uomini della guardia costiera hanno recuperato il corpicino in mare, non c’era più nulla da fare.

Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa

Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sull’isola di Lampedusa. Nella notte, gli uomini della guardia costiera hanno soccorso delle persone che rischiavano di annegare in mare.

Per un bambino di appena 5 mesi, però, l’intervento non si è rivelato salvifico. Stando a quanto riferisce l’Ansa, il piccolo sarebbe morto annegato poco prima che gli uomini della guardia costiera iniziassero le operazioni di soccorso. Il barchino su cui viaggiava, insieme alla mamma e alcuni parenti, si sarebbe ribaltato, facendolo finire in mare.

La mamma, insieme ai compagni di viaggio, si trova ora nell’hotspot dell’isola ed è già seguita da alcuni psicologi. Si tratta di una ragazza, ancora minorenne, che viaggiava insieme alla sorella, al cognato e al figlio della coppia.

Intanto, la Germania ha messo un freno alla procedura di selezione dei migranti in arrivo dal nostro Paese, il cosiddetto “meccanismo di solidarietà” volontario, per via della pressione nei confronti del Paese.