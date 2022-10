Il danneggiamento del gasdotto Nord Stream collocato nel mar Baltico ha dato il via ad un’indagine che ha portato alla luce particolari molto più nitidi in merito al guasto.

Le indagini sono partite immediatamente dopo la notizia che ha cominciato a circolare del guasto all’impianto dato che si tratta di un gasdotto fondamentale per l’Europa. La struttura è russa e nonostante la Russia si sia sempre dichiarata estranea ai fatti accaduti alcuni tecnici hanno capito subito che il danno è stato causato dall’interno.

L’attacco al gasdotto Nord Stream ha segnato il passaggio del conflitto Russia Ucraina ad un altro livello. L’arma energetica è diventata una realtà concreta ed utilizzata costantemente, ma questo sabotaggio ha ampliato il malcontento nei rapporti internazionali.

Trovandosi nelle acque del Mar Baltico sia Svezia che Norvegia si sono interessate immediatamente per capire quale sia stata la causa scatenante del guasto. Oltre ad aver messo a rischio la zona e aver potuto generare una catastrofe il danneggiamento del gasdotto non ha influito sulle prestazioni effettive dell’impianto, ma solo perché il Nord Stream 2 non è mai stato messo in funzione, e il Nord Stream 1 era stato chiuso proprio a inizio settembre.

Il giornale Espressen ha pubblicato i video delle indagini subacquee che hanno evidenziato deformazioni e danni ingenti nei tubi dell’impianto. La polizia di Copenaghen ha precisato che “i danni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 nella zona economica esclusiva danese sono stati causati da potenti esplosioni”.

