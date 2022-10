“Non vedrà più i miei figli”, faida in famiglia reale: Meghan è arrabbiatissima

Dopo la morte di Elisabetta II la famiglia reale non è più unita. Uno dei membri maggiormente discussi ha deciso di non far vedere più i figli: è una decisione definitiva?

È una faida familiare che va avanti oramai da troppo tempo e da quando è morta la Sovrana Elisabetta II, nulla è più come prima. La Regina sapeva come rimettere insieme i pezzi del puzzle, mentre ora sembra che ogni decisione venga presa in autonomia e che Re Carlo III stia perdendo pezzi importanti della famiglia. Una ultima indiscrezione ha portato l’attenzione su una decisione netta che sicuramente non ha un ritorno: il divieto di vedere i bambini da questo momento in poi.

Meghan Markle è stata umiliata da Carlo III?

Come accennato, questa famiglia reale dopo la morte della Regina Elisabetta II sembra non trovare più la strada per rimettere insieme i pezzi. Secondo quanto raccontato dai media inglesi e dal Messaggero, Carlo III avrebbe vietato a Meghan Markle di stare con la famiglia di Harry durante il periodo di lutto dedicato alla Regina.

Harry ha cercato di dissuadere il padre chiedendo di chiudere un occhio, considerando la situazione così particolare e toccante. Il figlio di Diana aveva bisogno del supporto da parte della moglie Meghan: da quel che si dice, padre e figlio avrebbero discusso animatamente.

Il Sun ha poi confermato che il secondogenito del Re sarebbe andato a cena con gli zii Edoardo e Andrea, proprio per non stare insieme al fratello e al padre. Per il piccolo di casa dai capelli rossi è stato un affronto essere trattato così nel giorno della morte della nonna.

I media ribadiscono che anche Meghan – a seguito delle dichiarazioni fatte durante l’intervista con Oprah e nel suo podcast – che la famiglia reale non l’avrebbe considerata e trattata come avrebbe dovuto.

Re Carlo III e la richiesta di incontro di Meghan

Il corrispondente della NBC News – Neil Sean – in un video su YouTube ha dichiarato che Meghan Markle avrebbe inviato una lettera formale a Re Carlo III. La moglie di Harry, dopo i funerali della Regina e le umiliazioni ha deciso di avere un incontro privato con il suocero senza che Harry fosse presenta.

Una cosa non comune perché non prevista al protocollo reale: ma come sappiamo Meghan non ama le regole e questa sua richiesta aveva sicuramente qualcosa di estremamente personale. Tra l’altro, si apprende, lei è sempre stata esclusa da ogni tipo di decisione o incontro formale con o senza la Regina.

L’inviato ha definito il gesto come ammirevole e coraggioso, anche se non si sa se l’incontro sia effettivamente avvenuto e la lettera sia stata mandata.

La vendetta di Meghan Markle contro la famiglia Reale

Il settimanale DiPiù lancia uno scoop in copertina:

“re carlo non vedrà più i miei figli”

Sembra proprio che la bella Meghan abbia deciso di attuare uno dei suoi piani di vendetta nei confronti del sovrano, dopo tutte le umiliazioni subite durante i funerali della Regina Elisabetta II. Come sappiamo, Harry e Meghan oggi vivono in California – Los Angeles – e desiderano che i bimbi crescano nella maniera più tranquilla e “nomale possibile”.

Ma come reagirà Carlo quando apprenderà di non poter vedere più i suoi amati nipoti? Sarà una decisione definitiva o solo una provocazione come Meghan è solita fare?