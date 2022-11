Non tutti i vaccini anti-Covid sono uguali: alcuni provocano più reazioni avverse

I vaccini anti-Covid possono dare vita a effetti collaterali di vario tipo. Tra questi i più comuni sono mal di testa, febbre, malessere generale, ma un dato oggi appare ormai certo: non tutti i sieri sono uguali, neanche in questo senso. Un recente studio ha cercato di capire proprio quali sono quelli che producono più reazioni avverse.

Quali sono i vaccini che producono più effetti collaterali? Una recente ricerca si è occupata di capirlo, sfruttando però un protocollo comune, cosa che ad oggi rappresenta un unicum nel panorama scientifico.

Gli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid

C’è una schiera di persone che crede che i vaccini possano avere più effetti collaterali che benefici. Senza arrivare a generalizzare e ad estremizzare la faccenda – come nel caso di quelli comunemente No-Vax, che in questi mesi non sono mai passati inosservati – c’è da dire che sì, anche i vaccini possono avere effetti indesiderati, come del resto accade a tutti i farmaci esistenti nel mondo praticamente. Ma no, non sono tutti uguali, dipende tutto dal tipo somministrato.

Attualmente esistono in tutto sette diversi vaccini – contando però anche quelli meno diffusi come lo Sputnik (quello russo) e il CoronaVac (quello cinese) – e non tutti sono basati sugli stessi principi, ma tutti hanno un minimo comune denominatore: le inoculazioni sono ben tollerate dai pazienti, volendo fare un discorso globale.

Ecco che uno studio condotto dall’Istituto Humanitas di Rozzano con l’hospital Clinica Nova di Monterrey in Messico e la fondazione hospital San Francisco Xavier in Brasile e pubblicato su Frontier in Immunology, ha voluto metterli a confronto, cercando di soffermarsi soprattutto su possibili effetti collaterali.

Gli effetti collaterali dei vaccini anti-Covid