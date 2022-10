“Non ti dimenticherò mai, fai buon viaggio”, Roberta Capua distrutta in diretta

Roberta Capua distrutta dal dolore saluta un uomo a cui ha voluto davvero bene. Ecco di chi si tratta.

Durante questa estate Roberta Capua è stata una delle protagoniste del programma Estate in Diretta andato in onda su Raiuno dove la donna ha parlato degli argomenti del momento con molti ospiti in studio.

La fama della donna però arriva nel 1986 quando viene incoronata come la più bella d’Italia al concorso di bellezza Miss Italia, ereditando il titolo da sua madre Marissa Jossa, anche lei eletta Miss Italia nel 1959.

Roberta Capua e il messaggio commovente

Successivamente prende parte ad un programma tv al fianco di Claudio Cecchetto e comincia a lavorare in ambito internazionale come modella fino a giungere alla conduzione di Tg Cinema e prendendo il posto di Paola Barale come valletta a La Ruota della Fortuna per un periodo limitato.

Dopo alcuni anni passati a condurre le anteprime delle soap opera sulla Mediaset per tanti anni affianca Luciano Rispoli nella conduzione del programma Tappeto Volante per poi affiancare Tiberio Timperi in Rai nelle trasmissioni Mezzogiorno in famiglia e Uno Mattina fino ad arrivare a essere una presenza fissa nel cast di Buona Domenica dal 2004.

Proprio in questa occasione, Roberta Capua conosce molti personaggi del mondo dello spettacolo che diventano ospiti fissi del programma tra cui molti comici ed è proprio la morte di uno di questi che l’ha sconvolta.

Il 28 settembre, infatti, è arrivata la notizia della scomparsa di Bruno Arena, attore e comico che ha fatto parte per tanti anni del duo comico Fichi D’India assieme a Max Cavallari.

Il duo ha preso parte a tantissime pellicole del genere cinepanettone specialmente nei primi anni 2000 ma nel 2013 Bruno ha subito un forte aneurisma che gli ha causato un’emorragia celebrale mentre stava registrando una puntata del programma comico Zelig.

Le parole della conduttrice

Il comico è stato subito soccorso e trasportato all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove l’11 febbraio del 2013 ha subito un’operazione d’urgenza molto delicata per poi trasferirsi in un centro di riabilitazione dopo essere entrato in coma.

Il 1° marzo, Bruno Arena si risveglia e comincia così il suo lungo percorso per riprendere coscienza e soltanto ad aprile del 2014 torna a farsi vedere in pubblico in occasione della partita di Serie A tra Inter e Bologna presso lo Stadio San Siro di Milano, in quanto tifoso della squadra nerazzurra.

Nel corso di questi anni, il suo collega Max gli è stato sempre accanto e sui suoi profili social ha sempre pubblicato video assieme al suo collega fraterno anche se questo non lo ha affiancato negli spettacoli in giro per l’Italia che ha fatto in solitaria o a fianco di altri comici.

Nel corso del giorno della sua morte, Roberta Capua ha voluto ricordare Bruno Arena con un messaggio pubblicato sui social in cui ha espresso il suo dolore con delle frasi che hanno commosso tutti.

“Non ti dimenticherò mai. Quante risate a Buona Domenica… Ciao Bruno, fai buon viaggio”

Alle sue parole si sono accodate anche quello di Jonathan Kashanian che in quegli anni era presente nel cast di Buona Domenica dopo la sua vittoria al Grande Fratello e anche lui ha voluto ricordare il comico.

L’ex gieffino ed esperto di moda, ha voluto ricordare Bruno Arena salutandolo con il ricordo delle risate fatte in camerino dietro le quinte di Buona Domenica e specificando di come l’uomo era sempre gentile e col sorriso sul viso.

La morte del comico dei Fichi D’India ha toccato anche il pubblico che nel corso degli anni ha avuto modo di affezionarsi al duo comico e che era rimasto molto scosso per via dei problemi avuti da Bruno e la sua scomparsa è stata molto sentita anche da parte di tutti gli italiani.