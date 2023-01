“Non sono tuo padre”, caos a Buckingham Palace: si viene a sapere tutto

Caos a Buckingham Palace, viene fuori tutta la verità sulla sua paternità. La confessione spiazzante lascia senza parole. Sudditi a bocca aperta e increduli.

Novità sconcertanti direttamente dal Regno Unito. Sganciata la bomba nella Royal Family. Si viene a sapere tutto. Il segreto sbuca fuori: lui non è suo padre.

Caos a Buckingham Palace

Si continua a parlare della Royal Family e delle notizie degli scoop succulenti che arrivano dal famoso palazzo reale, Buckingham Palace. Nelle ultime settimane, Re Carlo III, la moglie Camilla e il suo entourage, composto in primis da Kate e William, stanno attirando l’attenzione mediatica mondiale ma non in maniera positiva.

Come sapranno i ben informati, dopo la morte della Regina Elisabetta, Charles si è dovuto fare carico della gestione non solo della sua famiglia, piuttosto complessa da monitorare, ma anche della Corona e della monarchia inglese.

Il nuovo sovrano ha iniziato uno snellimento istituzionale che ha comportato modifiche importanti a corte e nel Consiglio di stato. Carlo, per esempio, ha allontanato il fratello, il duca Andrea, privandolo di quasi tutti gli incarichi reali e ha chiesto l’introduzione tra i consiglieri ufficiali di corte, della principessa Anna e dell’ultimogenito Edward.

Ma non sono queste le news che hanno lasciato tutti di sasso. Una nuova bomba arriva da Buckingham Palace e riguarda proprio loro. Spunta fuori la confessione inattesa. Dopo anni tutta la verità viene a galla: lui non è suo padre.

Confessione scioccante sulla sua paternità

Si ritorna a parlare della Royal Family e in particolare di due componenti della casa reale che da sempre fanno discutere: Carlo e il principe Harry. La confessione che arriva da oltreoceano fa tremare tutti: pare proprio che il sovrano d’Inghilterra non sia il papà del rampollo inglese.

Come sappiamo, il 10 gennaio è uscito in Italia “Spare”, il libro autobiografico del figlio di Lady Diana. Il manoscritto del marito di Meghan Markle ha sconvolto il mondo per tante ragioni.

Per un errore di pubblicazione, l’autobiografia del rampollo inglese è uscita in anteprima in Spagna qualche giorno prima del previsto per cui, alcuni stralci del libro, hanno iniziato a circolare in rete e persino i giornali di tutto il mondo hanno parlato di segreti e confessioni svelate e raccontate in questa biografia che si sta rivelando drammatica per la casa reale.

Ebbene, proprio il principe Harry parla nel suo libro, ma lo ha confessato anche in alcune interviste rilasciate poco prima che Spare venisse programmato, di una questione molto spinosa: la paternità di Carlo.

Da anni circolano voci sul fatto che il nuovo sovrano d’Inghilterra non sia in realtà il papà biologico del principe Harry. Si è a lungo pensato che il secondogenito di Lady Diana fosse invece nato dall’amore della ex principessa del Galles, la Spencer, con James Hewitt, ex scudiero di palazzo reale e poi bodyguard di Diana e dei figli.

Sono stati fatti negli anni confronti anche fotografici tra Harry e James e in effetti la somiglianza lascia davvero senza parole. Nessuno a palazzo reale ha mai voluto commentare questi rumors fino ad oggi.

Sudditi sconvolti: lui spiffera tutto

Con grande sorpresa di tutti, il marito di Meghan Markle ha deciso di affrontare anche questo capitolo spinoso della sua vita e le rivelazioni che ha fatto lasceranno anche voi di stucco.

Il principe Harry ha dichiarato che fin da piccolo, a papà Carlo piaceva porsi interrogativi, talvolta ironici, talvolta filosofici, sulla sua vita e in diverse occasioni avrebbe insinuato il tarlo del sospetto nel principe Harry facendogli intendere che probabilmente lui non era il suo vero papà:

“Sono o non sono il tuo vero papà, Harry?”.

Questa, a quanto pare, la domanda amletica posta in più occasioni da Carlo al figlio che ha sempre considerato questo suo intervento poco divertente dato che al tempo, le voci che Harry fosse figlio di James Hewitt, si rincorrevano velocemente.

Insomma, ad oggi ancora non c’è una risposta chiara e univoca: il Re Carlo, è davvero il papà di Harry oppure no? Nel frattempo da palazzo reale non arrivano notizie. Tutto tace. Ma gli esperti di Royal gossip credono che ancora per poco si manterrà il silenzio a corte.