Non provano neanche un briciolo di pietà: chi sono i segni più cinici dello zodiaco

Chi sono i segni zodiacali più cinici in assoluto? Ci sono dei segni zodiacali che non provano neanche un briciolo di pietà nei confronti del prossimo. Ecco chi sono.

Una persona quando è cinica si dice che abbia zero empatia e non sappia capire ciò che il prossimo sta vivendo. Ci sono persone che sono assolutamente fredde, senza sentimenti e scostanti. Quali sono i segni zodiacali che non provano alcun sentimento e non sanno mettersi nei panni dell’altro?

Definire una persona cinica significa avere di fronte a noi un soggetto che non lascia trasparire quali siano i propri sentimenti, se sia sensibile e dolce. Molto spesso si tratta di persone che non mostrano alcun segno di pietà nei confronti del prossimo e di chi dice di stare male o di avere bisogno di aiuto.

Non è detto che tutte le persone che appartengono ai c.d. segni zodiacali più cinici siano alla fine così fredde ed insensibili. Non esiste una legge matematica o universale, ma solo l’esperienza ed i rapporti interpersonali possono modificare il temperamento di una persona. Tuttavia, ci sono tre segni zodiacali che rispetto agli altri mostrano una maggiore predisposizione al cinismo ed alla zero empatia.

Cinismo e zero empatia: il profilo psicologico della persona

Una persona cinica tende a vedere le cose come sono realmente ed è aperta al negativo. Spesso non crede a nulla e dubita di tutto e di tutti. Un cinico è diffidente nei confronti del prossimo, che viene guardato con sospetto e dubbio. I segni zodiacali più cinici sono quelli che dubitano profondamente della sincerità altrui, dei valori etici e sociali profusi dagli altri. Inoltre, mostrano pessimismo e disprezzo nei confronti degli altri e di tutta l’umanità.

Spesso a causa del loro disprezzo, le persone ciniche soffrono del loro stesso cinismo e assumono atteggiamenti del tutto insani. Non essendo assolutamente empatiche, le persone ciniche soffrono del disturbo borderline di personalità. Queste persone tendono a mutare l’opinione che hanno degli altri in modo del tutto improvviso.

Segni zodiacali più cinici in assoluto: ecco quali sono

Di seguito elenchiamo quali sono i segni zodiacali più cinici e freddi in assoluto, ma non è una legge universale. Se conoscete una persona appartenente ad uno dei segni zodiacali più cinici, ciò non vuole dire che sia automaticamente fredda e senza empatia. Ecco quali sono i segni zodiacali che sono più cinici e poco empatici. Scopriamoli.

Lo Scorpione è uno dei segni più cinici e più ambigui. È vero che le persone che appartengono a questo segno zodiacale sono schiette e dirette, ma nutrono una fortissima sfiducia nei confronti del prossimo. Difficilmente cambiano opinione e sono testardi. Raramente sanno mostrare il proprio lato sensibile, tollerante e dolce.

La Vergine è un altro segno zodiacale poco empatico e cinico per natura. Non sanno mostrare la propria empatia nei confronti degli altri e mostrano tantissima diffidenza nel prossimo. Questo temperamento freddo rende le persone appartenenti a questo segno zodiacale del tutto distanti anche dai propri affetti più cari.

Infine, altro segno zodiacale cinico per natura è il Capricorno: si tratta di persone diffidenti, tenaci, prudenti e del tutto scettiche. Tendono a mantenere le distanze nei rapporti con gli altri e a non fidarsi di alcuna persona.