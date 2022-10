“Non pensavo di diventare madre”, emozione a Verissimo: Silvia con gli occhi lucidi

Silvia Toffanin con gli occhi lucidi. La conduttrice di Verissimo si emoziona in diretta TV. Arriva la confessione che nessuno si aspettava: “non pensavo di diventare madre”.

Confessione inattesa nello studio di Verissimo. La compagna di Pier Silvio Berlusconi commossa. Ecco che cosa è accaduto nel talk show di Canale 5.

Silvia Toffanin, regina di Mediaset

La compagnia di Pier Silvio Berlusconi da ormai più di un ventennio, Silvia Toffanin, è tornata con il suo amatissimo programma, Verissimo, a tenere compagnia al pubblico italiano.

Da diversi anni è lei al timone di questo talk show in cui si realizzano interviste a personaggi famosi che tanto attirano la curiosità dei suoi fedelissimi e affezionatissimi fan. Silvia si è rivelata in tutti questi anni, una conduttrice composta e seria ma soprattutto molto professionale.

Mai ha avuto intenzione di abbandonare il format di interviste che da anni conduce e che è sicuramente il suo cavallo di battaglia. Si dice che per lei, prossimamente, potrebbero esserci nuovi progetti professionali ma per il momento, però, tutto resta top secret. Intanto, la conduttrice sa emozionare ed emozionarsi.

Avete visto che cosa è successo nell’ultima puntata di Verissimo? Proprio lei si mostra al pubblico con gli occhi lucidi. Arriva la confessione in diretta televisiva che lascia tutti di stucco.

Confessione inaspettata a Verissimo

Silvia Toffanin si emoziona e fa emozionare. Nel suo salotto di Verissimo, la compagna di Pier Silvio intervista un’attrice e conduttrice radiofonica, amatissima in Italia, Sarah Maestri, che fa una confessione davvero inimmaginabile.

Sarah Maestri l’abbiamo vista prendere parte a tanti film di successo come “Notte prima degli esami” insieme a Nicolas Vaporidis, e sul grande schermo in alcune pellicole impegnate come “I cavalieri che fecero l’impresa”, per la regia di Pupi Avati e sempre per lo stesso regista, nel film “Il cuore altrove”. Insomma, tutte pellicole che hanno fatto la storia del mondo cinematografico italiano.

Non è soltanto un’attrice, Sarah Maestri, ma anche una conduttrice radiofonica e una scrittrice. Suo per esempio è il romanzo “La bambina dei fiori di carta” che ha venduto tantissime copie.

Proprio lei a Verissimo, davanti a tutta Italia ha fatto una rivelazione importante parlando della maternità e di sua figlia Alesia. Vi raccontiamo nel dettaglio quello che ha dichiarato. Silvia Toffanin ha parlato con la Maestri di un argomento molto delicato, quello della gravidanza e dell’istinto materno.

Sarah ha sempre affermato di non aver mai pensato a se stessa come madre, eppure, da quando Alesia è entrata nella sua vita, l’ha stravolta completamente facendole cambiare anche idea.

Alesia non è sua figlia biologica ma una ragazzina che ora ha in affido e che spera di poter adottare legalmente il prima possibile. Una procedura burocratica difficoltosa per lei che è single.

Ecco che cosa ha dichiarato Sarah:

“Non pensavo di diventare madre. Ancora oggi l’idea di una gravidanza mi spaventa”.

L’attrice ha raccontato come un suo amico le abbia chiesto di dare accoglienza ad una bimba della Bielorussia che per tempo ha vissuto in orfanotrofio. Quando è entrata nella casa e nella vita di Sarah, Alesia aveva otto anni, oggi ne ha 18 e l’attrice la considera sua figlia a tutti gli effetti.

La confessione sulla maternità scoperta e riscoperta da Sarah ha fatto emozionare tutti, soprattutto la conduttrice Silvia Toffanin che si è mostrata in più occasioni con gli occhi lucidi.

Quella fatta a Sarah Maestri è sicuramente una delle interviste più toccanti realizzate nello studio di Verissimo dove le emozioni hanno preso il sopravvento, i cuori si sono riempiti di emozione e gioia. Sarah, ora, finalmente può dire, grazie ad Alesia, di esser diventata, seppur in un modo particolare, una mamma consapevole.