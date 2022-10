“Non parlava mai, portava quel segreto..”, Chanel Totti: a chi è indirizzata la frecciatina

By

Senza dubbio la fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è il gossip del momento e sta facendo molto discutere. La loro situazione familiare non è delle migliori e a cadere nell’attenzione mediatica sono i loro tre figli, Cristian, Chanel ed Isabel.

In particolare, la secondogenita dell’ex Capitano della Roma e della conduttrice avrebbe lanciato una chiara frecciatina sui social: scopriamo cosa ha detto.

Il caso Totti – Blasi sta appassionando milioni di persone. Le voci sulla loro rottura circolavano già da diversi mesi, ma a fine luglio quando i diretti interessati hanno dichiarato di separarsi tramite un comunicato disgiunto, lì è scoppiato il vero caos mediatico. Per non parlare della nuova relazione dell’ex Capitano della Roma con Noemi Bocchi, una donna di 34 anni che vive nei pressi di Roma Nord.

I due sono usciti allo scoperto dopo un’intervista di Francesco Totti rilasciata al Corriere della Sera, infatti, non si nascondono più. Negli ultimi giorni, la neo coppia è stata avvistata diverse volte in pubblico. La conduttrice de L’Isola dei Famosi e l’ex Capitano giallorosso, hanno sempre tenuto fuori i figli da questa bufera, ma a quanto pare, nelle scorse ore Chanel Totti avrebbe lanciato una pesante frecciatina: scopriamo cosa è accaduto.

Chanel Totti e l’assurda frecciatina

Già nei giorni scorsi, Chanel Totti è stata al centro dell’attenzione per i suoi video che condivide quasi ogni giorno su Tik Tok. Lei è molto attiva sui social e non passa di certo inosservata. Pochi giorni fa, ha pubblicato un video dove si mostrava mentre cantava una famosissima canzone neomelodica: “Mi son fatta l’amante“.

In molti hanno pensato che avesse scelto questo brano proprio per mirare a suo padre e alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Ma qualche giorno dopo, Chanel ha condiviso un video, sempre su Tik Tok, con suo papà. Francesco e sua figlia sono apparsi affiatatissimi, quindi, sembra proprio che non ci sia nessun rancore tra loro.

Senza dubbio, la separazione di due genitori è sempre difficile da elaborare. Nelle scorse ore, Chanel ha condiviso un ennesimo filmato e i fan credono che sia una frecciatina verso Francesco Totti: scopriamo di più.

Le parole di Chanel Totti

Proprio poco fa, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha attirato nuovamente l’attenzione per un video che ha condiviso nelle storie di Tik Tok. Quasi ogni giorno lei si diverte a pubblicare filmati sul noto social e ottiene migliaia di mi piace e commenti continuamente, infatti, quasi ogni suo video ha più di un milione di visualizzazioni.

Ma il filmato di cui vi vogliamo parlare è molto particolare. Chanel, si è mostrata sulle note di una canzone del rapper Rocco Hunt: “Non parlava mai, portava quel segreto che l’aveva resa grande, stesa giovane al tappeto”.

Molti hanno interpretato questa frase come una frecciatina ai suoi genitori, dato che la separazione tra Totti e Ilary Blasi si sta rivelando molto complicata e ci sono retroscena che il pubblico ancora non conosce. Ovviamente, non abbiamo la certezza che la giovane si riferisse a questo argomento, ma è solamente un’ipotesi da parte dei suoi fan.