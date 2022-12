“Non lo vedrete più”, l’indiscrezione: costretti a salutare nonno Re Carlo III

Re Carlo III, nonno sconsolato. Loro costretti a salutarlo. Arriva l’indiscrezione da palazzo reale che spezza il cuore dei sudditi. Ecco che cosa sta accadendo nel Regno Unito.

Povero Carlo, il nuovo sovrano d’Inghilterra costretto a rinunciare a loro. Il figlio della Regina Elisabetta perde i suoi nipotini. Che grande dolore, il suo cuore è in mille pezzi.

Re Carlo III, nonno distrutto

Il nuovo sovrano d’Inghilterra, Re Carlo III, per essere alle prime armi come reggente del Regno Unito se la sta cavando piuttosto bene. Secondo i Royal watchers, ovviamente nessuno si aspetta da lui le magnificenze fatte in 70 anni di regno dalla madre, la Regina Elisabetta che, donna potente e risoluta, è riuscita da sola a tenere in piedi una nazione e a donarle lustro e onore.

Carlo si ritrova ora a combattere contro numerosi “mostri” che lo attaccano da ogni parte: familiari polemici, fratelli che reclamano il loro posto a corte e più vicino alle file del sovrano, figli che umiliano la casa reale.

Insomma, ha un bel po’ di grattacapi che non lo fanno dormire tranquillo. A tutti questi problemi, se ne aggiunge ora anche un altro, più importante e delicato che ha spezzato il cuore del sovrano. Loro hanno vietato ai figli di vedere Carlo. Povero nonno! Dovrà rinunciare ai suoi nipoti!

Il nuovo sovrano costretto a rinunciare ai suoi nipoti

Ha il cuore spezzato il componente più importante della casa reale inglese che sta affrontando un momento familiare davvero complicato. Carlo III è distrutto. Il nuovo sovrano è in crisi, a dispetto di quanto si possa pensare, non con la consorte Camilla ma con il figlio e con la nuora, Harry e Meghan.

Ma per quale ragione? Non solo per il documentario che sta facendo parlare tutto il mondo e strabuzzare gli occhi alla casa reale, ma anche per una questione ancora più importante e delicata: Harry e Meghan hanno deciso di estromettere il monarca inglese dalla vita di Archie e Lilibet, i due bambini nati dal matrimonio degli attuali Duchi del Sussex.

In realtà, Carlo non ha mai potuto davvero godere della compagnia e dell’affetto dei suoi nipotini, a differenza di quanto accade con i figli di William e Kate. Archie è nato in Inghilterra e ha avuto più possibilità di condividere, seppur pochissimi momenti, con il sovrano.

Lilibet invece è nata a Santa Barbara, in California, e si possono contare sulle dita delle mani le volte in cui nonno Carlo ha avuto la possibilità di passare del tempo con lei. Insomma, davvero pochissime le occasioni del Re di trascorrere del tempo con i suoi nipotini.

Secondo quanto affermato dal settimanale New Idea, Harry e Meghan avrebbero deciso di punire, a loro modo, la casa reale e in particolare Carlo, allontanando da lui e dagli zii, i loro figli.

Sapete, secondo alcune indiscrezioni, che cosa hanno combinato i due Duchi del Sussex in occasione del compleanno del sovrano di Inghilterra? Carlo generalmente si tiene in contatto con i suoi nipotini attraverso Facetime, il sistema di videochiamata conosciuto in tutto il mondo.

Il sovrano deluso da loro

Ebbene, nel giorno del suo genetliaco, Harry e Meghan non hanno fatto una chiamata né una videochiamata con il sovrano che non ha potuto così ricevere gli auguri dei nipotini né tantomeno vederli attraverso lo schermo.

Si dice che il papà di Harry e William sia distrutto da questa situazione. Anche se ha problemi con il figlio e la nuora, i nipotini non c’entrano niente: lui vuole continuare ad avere rapporti con loro.

D’altronde, siamo abituati ad avere un’immagine dolcissima di Re Carlo che è davvero gentile con i suoi nipotini: i figli di William e Kate sono il suo tesoro più prezioso. Lo abbiamo visto molte volte, il nuovo monarca, alle prese con il piccolo Louis o a sorridere alla principessina Charlotte. Purtroppo, con Archie e Lilibet non avrà modo di fare lo stesso.