“Non ho mai avuto figli perché…”, Flavio Insinna: quale sarebbe il vero motivo

Flavio Insinna decide di raccontare a tutti il vero motivo per la quale non ha mai avuto figli.



Il conduttore de L’Eredità si confessa a cuore aperto e fa una dichiarazione inaspettata che lascia i suoi fan con l’amaro in bocca. Ecco perché non ha mai avuto figli.

Flavio Insinna, volto amatissimo della televisione italiana

Conduttore tra i più amati della televisione italiana, punta di diamante della Rai, Flavio Insinna ha dalla sua la fedeltà indiscussa del pubblico italiano. Con una carriera ventennale e anche più alle spalle, il conduttore e showman romano è al timone da tanti anni di una trasmissione che continua ad avere grande popolarità, L’Eredità.

Solo qualche settimana fa è tornato ad essere il volto noto di questo format che tanto piace ai suoi affezionati telespettatori. Con il suo quiz game di cultura e attualità, tiene compagnia al pubblico nella fascia preserale di Rai 1.

Flavio Insinna è un uomo riservato e che della sua vita privata ha sempre voluto parlare poco. Tuttavia, il conduttore nasconde dei dolori e delle fragilità che sono di recente venute fuori grazie ad un’intervista che ha rilasciato e che ha sconvolto tutti.

Proprio nel corso di una chiacchierata con un giornalista del Corriere della sera, Insinna ha svelato la ragione per la quale non ha figli. I fan sono rimasti senza parole.

La confessione del conduttore spiazza i fan

Flavio Insinna lascia tutti senza parole, in particolare i suoi tantissimi fan. In una intervista rilasciata al Corriere della sera, il presentatore de L’Eredità ha parlato a cuore aperto dichiarando perché non ha avuto figli.

Flavio viene da una famiglia molto unita, con un papà e una mamma che lo hanno cresciuto con tanto amore e affetto. Perché dunque ha deciso di non seguire il loro esempio? Perché ha scelto di non mettere al mondo lui stesso dei figli?

La spiegazione la dà lo stesso presentatore. Flavio ha dichiarato che per via degli impegni lavorativi che lo tengono spesso anche lontano da casa, non avrebbe molto tempo, quello giusto e necessario, da dedicare ai figli che crescerebbero senza dubbio con una grande assenza quella del loro papà.

Poiché mettere al mondo dei figli è una scelta di vita importante, Insinna ha deciso che preferisce non essere padre piuttosto che diventare un padre assente. Questa è la spiegazione che ha dato ai giornalisti.

Non ha però rimpianti il conduttore de L’Eredità che è ugualmente felice insieme alla sua compagna. Da tanti anni al suo fianco c’è Adriana Riccio che ha incontrato nel programma Affari tuoi.

Al tempo che fu, lei era una concorrente e lui il presentatore che perse la testa per la bella riccia. Prima di Adriana, nel suo cuore c’era un’altra donna, Maria Grazia Dragani, giornalista e autrice televisiva di programmi Rai e Mediaset.

Pensate che i due dovevano addirittura convolare a nozze. Le pubblicazioni erano state anche affisse, poi, ad un certo punto, la loro storia termina bruscamente. Flavio non ne ha mai voluto parlare per rispetto anche ad Adriana che da tempo è al suo fianco.

Anche lei ha accettato la decisione del compagno di non avere figli e proprio come lui non rimpiangere le sue decisioni. Flavio e Adriana sono una bellissima coppia. I due sono la testimonianza che non per forza, per essere una famiglia, c’è bisogno di mettere al mondo dei figli.

Si tratta di scelte private che richiedono forza e sacrifici che non tutti sono disposti a compiere. Anche se non hanno dei figli, Flavio e Adriana donano tutto il loro amore ai pelosetti che rappresentano per loro l’emblema dell’amore.