“Non è la figlia di Felipe”, scandalo in casa reale: Letizia di Spagna sgamata dopo anni

La famiglia reale spagnola non sembra trovare pace: stavolta Letizia di Spagna sembra aver nascosto una questione molto importante a Felipe.

Sebbene ci siano tantissimi rumors che la riguardano, Letizia di Spagna continua ad essere un’icona di stile.

Letizia di Spagna ed i suoi segreti

Recentemente l’ex giornalista Letizia di Spagna, moglie di Felipe, è tornata sotto i riflettori e, questa volta, non soltanto per i suoi look. A tal proposito, è stata vista in pubblico con un abito nero molto elegante e ha reinterpretato questo colore nonostante le temperature roventi, rendendolo portabile anche in questa stagione.

La sovrana, infatti, si è presentata a Madrid, insieme al marito, per affidare le borse di studio La Caixa. Letizia di Spagna indossava un abito total black di un brand spagnolo: Massimo Dutti e delle scarpe di corda. La sovrana ama riciclare i suoi look e soprattutto attingere ai negozi del fast fashion. Proprio per questo motivo, è un’icona di stile ancora più amata, anche dalle giovanissime.

Stavolta, però, oltre ai suoi look, sotto i riflettori c’è andata anche una vicenda che risale al suo passato. Il particolare sarebbe legato anche all’uscita del libro del cugino di lei, che si intitola Adios Princesa.

Cosa ha nascosto a Filippo di Spagna

Si tratterebbe di un segreto che potrebbe minacciare il futuro della monarchia spagnola. Come tutti sanno, Letizia di Spagna era già stata sposata ma poi divorziò. Nel libro si narra anche la questione che fece storcere il naso a Juan Carlos e Sofia di Spagna: Letizia avrebbe abortito.

Quando Letizia conobbe Felipe, infatti, sarebbe stata incinta del suo ex. Era il 2002 e l’ex giornalista fu costretta ad interrompere la gravidanza. Letizia mantenne il segreto come pure la clinica privata in cui si recò per procedere con l’intervento. Proprio al cugino avvocato vennero affidate le carte della clinica che lui avrebbe dovuto distruggere.

Ora, la famiglia reale si proclama come fortemente cattolica. In Spagna, l’aborto è stato considerato reato fino al 2010. Per questo, ora che è emersa questa notizia, mal tollera, ancora di più, la figura di Letizia. In tutta questa storia, però, sembrerebbe che la sovrana abbia molto vicino suo marito.

Del resto, i reali spagnoli, nel corso di questi anni, si sarebbero macchiati di errori ben più gravi. Basti pensare agli affari non proprio cristallini di Felipe che, invece di pensare alle sorti del suo paese, vivrebbe più negli Emirati che in Spagna.