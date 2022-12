Non buttare le bucce di arancia, mettile in un barattolo e aggiungi dell’aceto: vale oro in casa

Non tutti sanno che le bucce d’arancia assieme a dell’aceto può essere molto utile per alcune faccende domestiche. Ecco quali.

Nella stagione invernale, al quale ci stiamo avvicinando, tendiamo a consumare frutta di stagione e tra queste, che sono anche presenti in altre stagioni, ci sono gli agrumi e nella fattispecie le arance.

Questi frutti, vengono associati ai mesi più freddi per via della loro importanza sul nostro sistema immunitario, in quanto, per via del gelo e delle temperature basse, molti di noi tendono ad ammalarsi.

Bucce d’arance: ecco come utilizzarle con l’aceto

Per far si che questo non accadi e per rafforzare il nostro sistema immunitario, spesso ci viene consigliato di integrare la nostra dieta con della vitamina C e questa è presente a grandi quantità nelle arance.

Pertanto, molti di noi, tendono a mangiarle così come sono o a farne una bella spremuta che da una carica di energia e tende ad alleviare in parte tutti i nostri malanni e a darci del beneficio.

Sebbene tutti quanti levano la buccia, questa non va mai gettata, in quanto potrebbe tornare utile per qualcosa che sarebbe indispensabile nelle nostre case e che non tutti sanno.

Oltre che, nel periodo natalizio, così come le bucce dei mandarini, quelle delle arance possono essere utilizzate per decorare il nostro albero o per creare dei lavoretti delle festività molto interessanti.

Ma quello di cui vi andiamo a parlare adesso, è un uso di queste bucce totalmente inedito e che solo alcune casalinghe conoscono in quanto a questi scarti viene aggiunto un altro ingrediente particolare.

La soluzione naturale

Stiamo parlando dell’aceto. Infatti, recuperando un barattolo possiamo spezzettare le bucce delle arance e versare all’interno di esso dell’aceto fin quanto basta per far si che le bucce siano completamente ricoperte del liquido.

Una volta inserito l’aceto, chiudere per bene il barattolo e lasciarlo a riposare per circa 15 giorni in modo che le bucce d’arancia macerino e le sostanze dell’agrume vengano rilasciate in modo che tutti gli olii essenziali vengano fuori.

Una volta passato questo tempo, filtrare la soluzione eliminando i pezzi di buccia d’arancia e versare il liquido in uno spruzzino e utilizzarlo sulle superfici che presentano dello sporco ostinato.

Vedremo che, grazie all’azione dell’aceto e alla proprietà dell’arancia, molte di queste superfici, compreso l’acciaio saranno completamente pulite e nell’aria verrà rilasciato un’odore profumatissimo.

Questo perché, le bucce, con la macerazione hanno rilasciato tutti gli olii essenziali che hanno agito con l’aceto e hanno formato un detergente naturale che ha delle proprietà sgrassanti e disinfettanti.

Questo metodo, può essere utilizzato non solo con le arance, ma con tutti gli altri tipi di agrumi, in quanto hanno delle caratteristiche simili e quindi anche i limoni o i mandarini sono consigliati.

Ovviamente, questo dipende in base al nostro gusto ma d’ora in poi, visto che la stagione ce lo permette, quando mangiamo un’arancia, possiamo optare di sperimentare questa soluzione che quasi sicuramente ci sorprenderà.

In questo modo, avremo non solo un detergente naturale che giova sulle nostre superfici ma avremo anche risparmiato qualche soldo nel nostro portafoglio evitando di acquistare prodotti in commercio per la pulizia della casa.