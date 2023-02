Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, non andrà al suo funerale sebbene abbia dichiarato che è stato un uomo importante della sua vita.

La conduttrice ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera riguardante il suo matrimonio durato fino al 1995, confessando che la notizia della morte l’ha sconvolta.

Marta Flavi non andrà al funerale di Maurizio Costanzo

La conduttrice televisiva Marta Flavi è stata intervistata in merito alla sua relazione con Maurizio Costanzo. Conosciuta soprattutto per il suo lavoro in tv negli anni Novanta, proprio in quel periodo ha sposato Maurizio Costanzo, o meglio nel 1989 con un matrimonio che cesserà 6 anni dopo.

È una donna molto scossa la 71enne che ha parlato con i giornalisti circa un rapporto non sempre idilliaco ma che comunque, sconfitti i mostri del passato, aveva lasciato un buon ricordo in lei che ultimamente aveva un rapporto molto bello con Maurizio Costanzo.

Raccontando la loro relazione, ha rivelato che il fatidico sì è arrivato 3 anni dopo il fidanzamento ma appena 12 mesi dopo hanno deciso di separarsi, anche se il divorzio definitivo è arrivato a metà degli anni Novanta.

“sono sconvolta dalla notizia, mi è dispiaciuto tantissimo perché è stato un uiomo molto importante della mia vita e ci siamo amati davvero nonostante tanti pregiudizi per la differenza di età e non solo”.

Il matrimonio della coppia in realtà non finì molto bene e la conduttrice di Agenzia Matrimoniale ha rivelato che si sono letteralmente scannati ma poi il tempo ha calmato tutto e ora c’era un rapporto pacifico.

Con un sorriso, ha ricordato che quando lo conobbe era considerato davvero la Televisione italiana e in un’occasione la portò a cena presentandogli in una sola volta la Mondaini, Vianello, Corrado e la moglie.

Marta Flavi ha raccontato come Costanzo la conquistò con il suo essere molto spiritoso ma era anche molto intelligente.

“di lui ricordo solo cose belle, era generoso e molto affascinante. le cose meno belle le ho dimenticate. ci siamo separati perché lui viveva per il suo lavoro e io volevo di più da quel matrimonio”.

In merito al rapporto con la De Filippi, ha riferito di non avere rapporti con lei ma per rispettare lei e la sacralità del momento, trova giusto non andare al funerale perché sarebbe un gesto poco elegante.

La morte di Maurizio Costanzo

Tutto il mondo si è fermato il 24 febbraio per piangere la morte di Maurizio Costanzo, famoso giornalista che ci ha lasciato all’età di 84 anni, volto storico di Mediaset che ancora adesso lo ricorda con messaggi commoventi che si intervallano ai programmi.

Il conduttore è diventato celebre grazie al suo Maurizio Costanzo Show ma come ha detto la sua ex moglie, era davvero la Televisione italiana per tantissimi motivi. A dare l’annuncio ufficiale è stato il suo ufficio stampa.

Costanzo ha lasciato una grandissima eredità televisiva e non solo, firmando anche programmi radiofonici e tante commedie teatrali.

Il successo è arrivato già ai tempo di Bontà loro e Buona Domenica ma la consacrazione c’è stata negli anni Ottanta con l’arrivo del Maurizio Costanzo Show, che ancora oggi andava in onda.

Autore di tanti libri, ha partecipato alla conduzione di eventi importanti come il Festival di Sanremo, il Giro d’Italia e la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Torino nel 2006.

Tante le sue relazioni passate, a partire dal primo matrimonio nel 1963 con Lori Sammartino. In seguito c’è stata la giornalista Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto i figli Camilla e Saverio.

Nel 1978 è stata la volta di Simona Izzo, poi come dicevamo, nel 1989 ha sposato Marta Flavi e nel 1995 Maria De Filippi con cui qualche anno fa ha adottato un figlio.

La vita di Costanzo è stata costellata di tanti successi ma c’è stato anche un evento tragico che lo coinvolse nel 1993, infatti ci fu un attentato in cui una Fiat Uno venne imbottita con del tritolo ed esplose nel momento in cui l’auto dove viaggiava proprio nel tratto di strada dove era stato posizionato l’ordigno.

Questo attentato non provocò vittime ma fu un gesto molto forte contro l’impegno del giornalista contro la mafia, che in quegli anni viveva un periodo d’oro, basti pensare che nello stesso periodo portò a termine gli attentati contro Falcone e Borsellino.

Continuano i messaggi di cordoglio. Maurizio Costanzo era ricoverato da una settimana e a confessarlo è stata la moglie. Da tempo aveva problemi fisici importanti ma alle spalle c’era anche un’operazione al cuore e diversi ricoveri.

Tuttavia non aveva mai perso la sua lucidità mentale che lo ha portato a essere alla sua veneranda età, uno dei maggiori professionisti della televisione del nostro tempo e non solo.