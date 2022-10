Noemi e Totti fanno sul serio, l’indiscrezione: lei avrebbe già detto sì

By

Noemi e Totti non ci pensano sopra due volte. La coppia ha deciso di fare il grande passo, lei avrebbe già detto sì! Ecco che cosa sta accadendo nella vita del Pupone e della nuova fiamma.

Continua a gonfie vele la relazione tra Noemi Bocchi e Francesco Totti. Le cose stanno prendendo una piega diversa da quanto ci si aspettava. Ecco l’indiscrezione che lascia tutti di sasso.

Noemi e Totti pronti al grande passo

Sono ormai diverse settimane che Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso di viversi alla luce del sole, senza temere più i curiosi, i paparazzi e i giornalisti. Ormai sono una coppia a tutti gli effetti, i chiacchiericci dell’Italia e del mondo non li toccano, non li sfiorano.

L’ex calciatore della Roma e la flower designer, seppur tentano di mantenere il più riservata possibile la loro relazione, sanno anche che questa è cosa inevitabile. Sono loro, oggi, i protagonisti del gossip, dei quali non si può fare a meno di parlare.

Mentre Ilary Blasi continua a tacere su questa nuova liaison che sta incuriosendo tutti, preferendo prendere le distanze dai chiacchiericci e vivendo la sua vita come se nulla fosse successo, Totti e Noemi, invece, fanno sul serio. I due hanno deciso di fare il grande passo: lei avrebbe già detto di sì.

La ex signora Caucci pronta a cambiare vita

Francesco Totti e Noemi Bocchi sorprendono tutti. La nuova coppia avrebbe deciso già, a poche settimane dall’annuncio della separazione tra il Pupone e la ex letterina, di fare il grande passo, ovvero di convolare a nozze.

Lo scoop clamoroso è stato lanciato dal settimanale Nuovo che ha dedicato uno spazio ampio sulla rivista, proprio all’ex calciatore e alla nuova Lady Totti. Secondo queste indiscrezioni di Riccardo Signoretti, lo sportivo avrebbe intenzione di andare presto all’altare con la flower designer per iniziare ufficialmente una nuova vita insieme a lei.

Molti hanno notato, nelle scorse settimane, nelle rare paparazzate che ci sono state di Noemi, che la ex signora Caucci indossa già al dito un anello che pare le sia stato regalato proprio da Francesco come pegno d’amore.

Insomma, i due fanno sul serio e Totti pare che stia insistendo affinché il divorzio da Ilary Blasi arrivi il più presto possibile. Con la legalizzazione della fine dell’unione che per 17 anni lo ha legato alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, il romano avrebbe la possibilità di compiere il grande passo e iniziare ufficialmente una nuova vita con la sua nuova compagna.

Anche la Bocchi non ha dubbi: vuole sposare Francesco e l’anello che ha accettato, equivale a un sì. Per il momento, Francesco Totti non ha ancora rilasciato nessuna intervista, oltre quella fatta qualche settimana fa al Corriere della Sera, parlando della sua relazione con Noemi.

E’ stato però Alex Nuccetelli, il suo migliore amico, a parlare per lui. In vari salotti televisivi e al cospetto di giornali importanti come Chi e Nuovo, l’ex compagno di Antonella Mosetti ha fatto delle rivelazioni importanti sul conto del calciatore romano.

La reazione di Ilary

Nuccetelli è stato il primo sganciare una bomba: Totti ha intenzione di allargare la famiglia e di fare un figlio con la sua nuova compagna. Dunque progetti seri nel futuro del Pupone che, tra matrimonio e famiglia allargata, è pronto ad archiviare il capitolo Ilary Blasi e percorrere una nuova strada insieme a Noemi.

In mezzo a tutte queste novità, la Blasi che fine ha fatto? La conduttrice non ha mai proferito parola sulla fine del suo matrimonio, non ha mai parlato di Francesco né di Noemi.

Alcune fonti vicine alla ormai ex famiglia Totti-Blasi, parlano di una donna che sta cercando di rinascere, che pensa ai suoi figli e che vorrebbe solo che questo polverone mediatico che l’ha sconvolta, finisse.