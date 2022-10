Noemi Bocchi, prima di Totti ci sarebbe stato un altro famosissimo: eccolo

Molti attribuiscono a lei la fine del matrimonio ventennale tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Prima dell’ex calciatore, però, c’è stato un altro volto noto nella vita della donna. Vediamo di chi si tratta.

Noemi Bocchi ha due figli, di otto e undici anni, nati dalla relazione con Mario Carucci con cui si era sposata nel 2011. Ma c’è un altro ex famoso che sicuramente non conoscete: siete curiosi?

Chi è Noemi Bocchi

Impossibile non aver sentito parlare di lei durante l’estate: Noemi Bocchi è la nuova fiamma di Francesco Totti. Anzi, sarebbe proprio per lei che avrebbe deciso di mettere la parola fine alla relazione ventennale con la sua ormai ex moglie Ilary Blasi.

Di Noemi Bocchi si è tanto parlato ma non tutti sanno che è nata nel 1988 e prima di Francesco Totti e del suo ex marito Mario Carucci, è stata la fidanzata di un altro volto noto della televisione italiana.

Della donna, in realtà, si conosce ben poco anche perché, fino a poco prima della separazione di Totti era particolarmente estranea al mondo dello spettacolo. Nata a Roma, si è diplomata al Giovanni Falcone di Roma. Poi, ha continuato gli studi alla Lumsa dove si è laureata in Economia Aziendale e Bancaria. Un percorso sicuramente diverso da quello di Ilary Blasi.

Oggi la coppia sembra essere definitivamente uscita allo scoperto e si è lasciata anche fotografare. Il primo scatto insieme risale ai festeggiamenti per il compleanno di lui dove Noemi Bocchi è apparsa decisamente molto più distesa rispetto alle foto rubate dai paparazzi durante la stagione estiva.

Chi era il (probabile) fidanzato di Noemi Bocchi: famosissimo

Noemi Bocchi, secondo alcune indiscrezioni, è stata la fidanzata di Gianfranco Apicerni ex tronista di Uomini e Donne nonché attuale postino della trasmissione di Maria De Filippi C’è posta per te. Le indiscrezioni sarebbero state rivelate dallo stesso Apicerni alla redazione di Di più Tv.

Parlando della loro relazione, Apicerni ha detto che era più o meno il 2008 e quello vissuto tra lui e Noemi è stato un amore giovanile. Egli ha affermato di ricordarlo con piacere poiché:

“è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita. Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”.

Infatti, poco dopo aver rilasciato l’intervista, documentata con prove dal settimanale, Apicerni l’ha smentita e in una stories ha dichiarato che stava valutando se andare per via legali o meno. In ogni caso, i due sono stati insieme, lo confermano alcune foto sul Facebook di Noemi.

Oggi, l’uomo veste i panni del postino di C’è posta per te ma quando fu tronista scelse Valeria Bigella, oggi influencer. L’amore con Noemi Bocchi scattò prima U&D quando il ragazzo partecipò al reality Campioni. La relazione tra i due in teoria durò due anni.