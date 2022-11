Noemi Bocchi, mano per mano e baci in pubblico: le foto che non ci aspettavamo

Noemi Bocchi e Francesco Totti innamorati come non mai. La nuova coppia beccata mano per mano e a scambiarsi baci in pubblico. Arrivano le foto che nessuno si aspettava.

Fanno davvero sul serio Noemi Bocchi e Francesco Totti. La flower designer e l’ex calciatore giallorosso si presentano in pubblico così. Non si nascondono più: baci calorosi e mani che si toccano sugellano il loro amore.

Noemi e Francesco diventano ufficialmente una coppia pubblica

Noemi Bocchi e Francesco Totti stanno insieme da ormai un po’ di tempo. Per quanto ne sappiamo, da capodanno 2021 hanno iniziato la loro frequentazione ma qualcuno vicino alla ex coppia Totti-Blasi dice anche qualche tempo prima.

Ilary ormai è acqua passata, storia archiviata per lo sportivo che ora pensa solo alla sua nuova signora. Dal canto suo, la bella pariolina, la flower designer di professione, se fino a qualche mese fa fuggiva i paparazzi, oggi sembra non esserne più disturbata.

La frittata è fatta: il suo nome è saltato fuori, la sua immagine è diventata di dominio pubblico. Non ha più dunque intenzione di nascondersi o di vivere in segreto la nuova signora Totti che si lascia andare per la prima volta anche ad effusioni in pubblico: baci, la sua mano che tiene forte quella del compagno, gli occhi che si guardano innamorati.

Tra di loro c’è davvero uno forte sentimento o almeno questo è quello che lasciano trasparire le prime foto ufficiali che abbiamo della coppia che fa il proprio ingresso in pubblico diventando ufficialmente una coppia di diritto, almeno per quanto riguarda il gossip.

La flower designer affettuosa con il suo compagno

Prima uscita pubblica per Noemi Bocchi e Francesco Totti che a distanza di mesi dall’annuncio della loro relazione clandestina, si mostrano come una coppia e lo fanno sfilando sul loro primo Red carpet.

L’ex calciatore giallorosso e la pariolina hanno preso parte ai Globe Soccer Awards 2022 a Dubai. Lei bellissima, davvero identica di Ilary Blasi, per l’occasione ha indossto un abito lungo e scollato che metteva in evidenza il suo seno prosperoso.

Truccata in maniera molto leggera e semplice, con i capelli lunghi e sciolti, era davvero bellissima. Lui altrettanto elegante in smoking con papillon. Non si sono persi di vista un attimo, Totti e Noemi.

Lei lo ha afferrato per il braccio e insieme hanno sfilato per la prima volta davanti al mondo. Sembrava piuttosto emozionata, o forse a semplicemente a disagio anche per la situazione che si è venuta a creare, la flower designer che con con la sua presenza a Dubai ha inaugurato definitivamente l’inizio di una nuova era e suggellato la formazione di una nuova coppia pubblica, quella composta da lei e da Francesco Totti.

Tutti i paparazzi hanno prestato massima attenzione alla sfilata sul red carpet della nuova coppia. Tutti i flash e i paparazzi erano per Totti e Noemi. Prossimamente, l’ex calciatore giallorosso dovrebbe fare tappa anche in Quatar e molto probabilmente porterà ancora una volta con sé la sua nuova compagna.

Intanto, questa paparazzata sul red carpet a Dubai non è la prima che mostra una coppia super affiatata. Solo qualche giorno fa, prima che Francesco e Noemi prendessero il loro aereo, sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna in un locale molto conosciuto, lo stesso che in passato ha frequentato più volte anche con l’ex moglie Ilary Blasi. Scattano baci e coccole in pubblico.

A pranzo con le rispettive figlie, Isabel e la bimba di Noemi che è poco più grande della terzogenita di Ilary Blasi, non si risparmiano. Noemi Bocchi si mostra nei confronti del suo nuovo compagno affettuosa più che mai.

Anche lui sembra non disdegnare per nulla i baci della compagna. Ormai sono una coppia consolidata, nulla più temono, nemmeno i gossip malevoli o gli sguardi indiscreti dei curiosi o i flash dei paparazzi.