Noemi Bocchi, l’ultimo dispetto alla Blasi davanti a tutta Roma: ecco cosa ha fatto

Noemi Bocchi davanti a tutta Roma ha voluto fare un dispetto a Ilary Blasi? Quello che è successo ha dell’incredibile.

Sembra proprio che tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi ci sia oramai una guerra aperta e che ogni post, ogni uscita e ogni frase sia proprio pensata per darsi contro l’una con l’altra. Negli ultimi giorni gli ex coniugi Totti si sono visti per l’udienza presso il Tribunale e non sono mancati fotografi e gossip che li riguardava. Ora si aggiunge anche la Bocchi, che davanti a tutta Roma decide di fare un piccolo passo contro la sua eterna rivale. Che cosa avrà combinato di così grave la nuova fiamma di Totti?

Noemi Bocchi e Francesco Totti, vero amore e nuova casa

La coppia composta tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ha lasciato tutti quanti senza parole, partendo dal momento in cui l’ex capitano della Roma si è lasciato con la storica moglie Ilary Blasi. Un matrimonio bellissimo che ha dato vita a tre figli meravigliosi, con tantissime persone che hanno sempre pensato che non si sarebbero mai divisi.

Eppure, in un giorno qualunque la coppia storica Blasi-Totti si è detta addio per sempre iniziando una battaglia legale e non che non ha lasciato di certo indifferenti. Dall’altra parte ci sono i figli della coppia, ora più che mai divisi tra mamma e papà che non gli fanno di certo mancare nulla tantomeno l’amore. Naomi Bocchi, sappiamo bene essere la nuova compagna del Pupone e anche che i due hanno preso casa insieme da pochissimo tempo.

C’è qualcosa che sembra aver urtato la Blasi in particolar modo e riguarda proprio un passo falso che la Bocchi avrebbe potuto evitare. Che cosa è successo in piena Roma?

Il passo falso di Noemi Bocchi contro Ilary Blasi

Tra due donne ci sono sempre degli screzi, ma quando si tratta di una ex moglie con la nuova compagna tutto questo potrebbe diventare una vera e propria guerra. La vicenda è ancora più complicata se ci sono di mezzo dei bambini e l’ultimo gesto di Noemi non è piaciuto a mamma Ilary. Secondo i media e le foto che vengono pubblicate, i bambini di Totti e Blasi sembrano andare d’accordo con la nuova compagna del padre.

I tre ragazzi stanno con mamma e papà ovunque loro vadano e la presenza di questa nuova compagna, non sembra dar loro fastidio. Alcuni scatti da parte dei paparazzi avrebbero però mostrato la complicità tra Isabel e Noemi – tanto da aver suscitato non poche gelosie a Ilary Blasi. Le foto che sono girate sul Web sono quelle del settimanale Chi che ha voluto scattare il momento tra le due di sguardi, sorrisi e complicità in giro per Roma alla presenza di Francesco Totti. In teoria ci potrebbero essere anche altri scatti che, per ora, non sono ancora stati mostrati.