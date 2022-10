Noemi Bocchi, la provocazione a Ilary Blasi: tremendo sgarbo dopo il divorzio

Noemi Bocchi avrebbe fatto un gesto provocatorio nei gesti di Ilary Blasi dopo il divorzio di questa da Totti. Ecco di quale si tratta.

Il popolo giallorosso non si è dimenticato del loro capitano che ha fatto sognare fino al 2017 la loro squadra del cuore e tutti quanti i tifosi erano affezionati anche a sua moglie, la conduttrice Ilary Blasi.

Però, tra Francesco Totti e la presentatrice le cose non sono andate per il meglio e lo scorso 11 luglio, dopo una serie di indiscrezioni che volevano la coppia già in crisi da inizio anno, i due hanno comunicato la loro decisione di separarsi.

Noemi Bocchi e lo sgarbo ad Ilary

La notizia ha fatto il giro di tutti i giornali di cronaca rosa e di gossip, ma anche di quelli sportivi, in quanto tutti interessati a capire il motivo per cui la storia d’amore ventennale tra i due era arrivata al capolinea.

Durante tutta l’estate si è avuto un enorme mole di indiscrezioni che si sono rivelate anche false e alla fine a parlare dopo un periodo in cui entrambi i diretti interessati hanno taciuto è stato proprio Francesco Totti.

L’ex calciatore, stanco di essere designato come traditore nei confronti della Blasi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha ammesso che da Capodanno ha intrapreso una relazione con Noemi Bocchi.

Però, Totti ha specificato che questa è nata dopo che ha scoperto che la Blasi l’aveva tradito dopo averlo trascurato durante un periodo buio e che la sua nuova compagna gli ha fatto ritrovare il sorriso.

Infatti, dopo un periodo in cui i due si sono fatti paparazzare nonostante hanno cercato di nascondere la loro storia, adesso non hanno più paura di mostrarsi in pubblico e Totti si mostra sempre più felice e divertito.

Inoltre, la donna è diventata una presenza fissa nella vita dell’ex capitano della Roma apparendo in alcune sue storie Instagram e facendosi beccare al ristorante in sua compagnia.

Grazie alla sua presenza, Totti sembra aver ritrovato la felicità di un tempo e negli ultimi giorni l’uomo si è fatto vedere in compagnia dei suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel mostrandosi molto complice con loro.

I tre, inoltre, sembrano essere spesso al fianco di loro padre negli ultimi tempi e hanno passato del tempo anche assieme alla nuova compagna del loro genitore e secondo alcune indiscrezioni sembrano andare molto d’accordo.

Il futuro della coppia

Noemi Bocchi, inoltre, ha anche altri due figli, avuti dal suo ex marito, l’imprenditore e team manager del Tivoli Calcio, Mario Caucci e l’intenzione di Noemi e di Totti è quella di allargare la famiglia e far andare d’accordo i rispettivi figli.

Questo sembra aver fatto infuriare Ilary che è molto legata ai suoi figli e non si aspettava che prendessero confidenza con la nuova fiamma del loro padre dopo pochi mesi dalla loro separazione.

Inoltre, sembra che Noemi e Totti siano intenzionati ad andare a vivere a Roma Nord e secondo l’amico d’infanzia dell’ex calciatore, Alex Nuccetelli, Totti sarebbe disposto a mettere al mondo un quarto figlio.

L’uomo in questione è stato colui che ha fatto conoscere Noemi con Francesco durante un torneo di padel da lui organizzato, e in una recente intervista ha ammesso che conoscendo bene il suo amico, potrebbe accettare di diventare nuovamente padre ma non riuscirebbe a portare all’altare Noemi per via della delusione del suo primo matrimonio.

Non ci resta che attendere per capire se Francesco Totti e Noemi Bocchi diventeranno in futuro marito e moglie dopo che entrambi avranno ottenuto il divorzio ufficiale dai rispettivi ex partner.

Al momento, il loro obiettivo è quello di vivere una vita felice dimenticandosi del passato e godendosi i momenti assieme venendo circondati dai loro affetti più cari.