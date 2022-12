Noemi Bocchi, il nuovo arrivo in casa Totti: il dolce regalo dal Pupone

By

Noemi Bocchi, avete visto che cosa ha regalato alla sua dolce metà, l’ex calciatore giallorosso? Ecco il prezioso dono per la sua nuova compagna.

Francesco Totti non ha badato a spese. L’ultimo regalo a Noemi Bocchi fa strabuzzare gli occhi a tutti. Ecco che cosa ha ricevuto in dono la bella pariolina.

Noemi Bocchi e Francesco Totti, l’amore procede a gonfie vele

Continua la grande storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due, che hanno ufficializzato il loro sentimento solo pubblicamente qualche settimana fa, in occasione del Red carpet a Dubai per i Globe Soccer Awards, oggi sono felici più che mai.

Da quando si è separato dalla conduttrice Mediaset Ilary Blasi, Francesco Totti è rinato con la donna che sembra la fotocopia della sua ex moglie. I piccioncini hanno intenzioni davvero serie dato che da pochissimo hanno cominciato anche la convivenza insieme.

L’ex calciatore giallorosso e la flower designer hanno scelto come loro nido d’amore un appartamento super lussuoso nel quartiere di Vigna Clara e qualche dettaglio della loro bellissima casa è venuto già fuori: il super attico è davvero bellissimo.

Per Natale però, Totti e Noemi non si sono regalati solo l’amore. Il pupone, romanticissimo, ha voluto sorprendere la sua dolce metà con un altro cadeau speciale. Ecco con cosa ha omaggiato la nuova signora Totti.

Il regalo del Pupone per la sua dolce metà

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono felici più che mai e stanno vivendo il loro amore alla luce del sole. Non temono più i Paparazzi, né lui né lei, che ormai si lasciano fotografare senza problemi anche se cercano di mantenere il più privata possibile la loro vita sentimentale.

Totti lo sappiamo, l’abbiamo conosciuto con Ilary, è sempre stato una persona romantica. Diverse volte ha sorpreso la conduttrice Mediaset con doni inaspettati. Il suo romanticismo, dopo 20 anni, non si è esaurito e anche con la nuova compagna, l’ex calciatore giallorosso ha dato il meglio di sé.

Avete visto il delizioso regalo che ha fatto alla sua dolce metà? Che cosa ha ricevuto in dono dal Pupone, Noemi? Ve lo diciamo noi: si tratta di un bellissimo cucciolo di bulldog francese!

Come ha mostrato il settimanale Nuovo, Noemi, paparazzata in una clinica veterinaria, aveva in braccio questo cagnolino che pare si chiami Simba. Andrà d’accordo il bulldog francese con Tyson, il cucciolo di Cristian Totti?

E’ proprio il simpatico cagnolino la mascotte della nuova famiglia Totti-Bocchi. Il pelosetto a 4 zampe compare anche in una rarissima foto della nuova casa allestita per Natale, di Totti e Noemi.

A quanto pare però, come rivelano riviste di gossip, il bulldog francese non è l’unico regalo che Francesco ha fatto alla sua dolce metà. Spuntano altri due doni per Noemi. Il primo è un’automobile che Totti sponsorizza da tempo.

Il settimanale di Alfonso Signorini ha beccato la flower designer intenta a parcheggiare il gioiellino di cui Totti è sponsor. Il secondo è invece un anello che Noemi ha avuto modo di esibire in occasione del Red carpet in Qatar.

Il brillante comparso al suo dito sembra sia stato comprato dal calciatore in una gioielleria romana, la stessa nella quale Totti si recava per omaggiare Ilary Blasi. Secondo alcune indiscrezioni, sull’anello dovrebbero essere incisi i nomi dei due innamorati.

Dunque non ha perso il suo spirito romantico Francesco Totti che sta facendo di tutto per far funzionare le cose con Noemi. Anche se qualche settimana fa la coppia sembrava intenta ad attraversare già un primo momento di crisi, tutto si è sistemato e le cose procedono alla grande.

Lo stesso discorso vale per Ilary Blasi che oggi è felice con Bastian con il quale ha ritrovato il sorriso e la stabilità che le mancava da un po’ di tempo.