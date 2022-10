Noemi Bocchi, che mestiere fa la nuova fiamma di Totti? Piena di sorprese

Ecco che lavoro fa Noemi Bocchi, la nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Non l’avreste mai pensato.

Nel corso dell’estate si è parlato molto della separazione di Ilary Blasi e di Francesco Totti, a seguito di due comunicati in cui entrambe le parti dichiaravano che avevano deciso di mettere fine al loro matrimonio.

In questi giorni, nei tribunali si è tenuto il primo incontro tra i legali di entrambi per via di alcune faccende legate a orologi, borse e altre proprietà che l’uno non intende cedere all’altro.

Noemi Bocchi e la relazione con Francesco Totti

Il primo incontro si è concluso con una decisone che sarà presa dal giudice che deciderà se trovare una soluzione o procedere con un’istruttoria che vedrà in appello sia Totti che Ilary ed altri testimoni.

Nel corso di questi mesi, si è parlato molto della causa della loro separazione e inizialmente alcuni siti e giornali di gossip avevano imputato i motivi alla frequentazione di Totti con Noemi Bocchi.

A seguito di queste indiscrezioni, lo stesso ex calciatore ha voluto dire la sua sulle pagine del Corriere della Sera specificando che la storia con Noemi è nata lo scorso gennaio e che non è stato lui il primo della coppia a tradire.

Con queste parole, Totti ha fatto capire che è stata Ilary a tradirlo per primo e che la donna è stata assente in un periodo molto buio della sua vita e contrariamente Noemi gli ha dato la forza di andare avanti e ritrovare il sorriso.

Noemi e Totti, hanno cominciato a farsi vedere in pubblico in modo nascosto, tant’è che lo scorso anno la donna era spesso presente sugli spalti dello Stadio Olimpico a pochi passi dall’ex capitano.

Così si era iniziato a parlare di una loro relazione, che non è mai stata confermata. I due sono usciti allo scoperto soltanto nelle ultime settimane, quando le cose sono state chiarite e non hanno più motivo di nascondersi.

La prima apparizione pubblica della Bocchi con Totti è stata in occasione del 46° compleanno dell’ex calciatore che ha festeggiato con i suoi parenti ed amici l’occasione e in seguito è apparsa anche in delle storie Instagram ripostate da Francesco sul suo profilo.

Noemi Bocchi è una donna classe 1988 che è stata sposata per molti anni con l’imprenditore Mario Caucci, team manager del Tivoli Calcio e dalla loro relazione sono nati due figli.

Che lavoro fa Noemi Bocchi?

La Bocchi è anche laureata in economia aziendale e bancaria e ha ottenuto il titolo presso la LUMSA e grazie a queste sue conoscenze ha avuto modo di lavorare per l’azienda di suo marito.

Per via di questo compito, recentemente è stata chiamata in appello come persona informata sui fatti, ad un processo nei confronti di suo marito e proprio in questa occasione intervistata dai giornalisti si è dichiarata molto offesa.

Ma attualmente Noemi fa un lavoro totalmente diverso da quello per cui ha studiato. La donna, infatti, è conosciuta nell’ambito romano per essere una delle designer floreali più in gamba della capitale.

La Bocchi, che ha conosciuto Francesco Totti nel 2021 ad un torneo di padel, sport che gli ha fortemente uniti, si dedica di realizzare composizioni floreali per le occasioni più speciali che possono esserci.

Sembra che la Bocchi abbia un gran pollice verde e una grande inventiva nel realizzare queste composizioni per lauree, battesimi, matrimoni o anche per abbellire la propria casa e secondo i più informati sarebbe molto richiesta.

Staremo a vedere se la dopo notorietà scaturita dalla conseguente fama nata con la storia con Francesco Totti, Noemi deciderà di continuare a seguire il suo lavoro o se si dedicherà ad altro. Per il momento sembra che sia intenzionata a proseguire il suo impiego che le da tante soddisfazioni.