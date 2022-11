Noemi Bocchi, 300 mila euro spesi tutti per lei: ecco il regalone di Totti

By

Noemi Bocchi ha messo in bella vista il regalo fatto dal suo compagno, Francesco Totti, durante un evento pubblico. Ecco quanto avrebbe speso il calciatore.

Da un bel po’ di tempo, tutti noi abbiamo fatto la conoscenza di Noemi Bocchi, nuova compagna dell’ex calciatore giallorosso Francesco Totti, con cui ha cominciato una relazione dopo la separazione da sua moglie Ilary Blasi.

Sebbene siano usciti allo scoperto solo da qualche mese, la loro storia ha avuto inizio, come lo stesso Francesco Totti ha dichiarato da Capodanno, dopo che l’ex Capitano della Roma ha scoperto il tradimento da parte di sua moglie.

Noemi Bocchi: ecco quanto ha speso Totti per il nuovo regalo donatole

L’uomo, ha rivelato di aver conosciuto Noemi ad un torneo di padel, organizzato da Alex Nuccetelli, suo grande amico e che grazie alla passione per lo stesso sport i due si sono avvicinati.

Inoltre, la Bocchi sembra aver dato a Totti le attenzioni di cui aveva bisogno e che Ilary da un po’ di anni non gli dava e questo avrebbe già creato delle tensioni di coppia che poi è scoppiata per via del tradimento della donna con un uomo molto diverso da lui.

Ma già da qualche tempo, i giornali parlavano di una nuova donna al fianco di Totti, quando Noemi fu avvistata sugli spalti dello Stadio Olimpico a pochi metri da lui e anche se hanno passato l’estate cercando di non farsi notare, alla fine sono usciti allo scoperto.

Così, Noemi ha festeggiato i 46 anni di Totti assieme ai suoi amici e parenti, tra cui i tre figli avuti con la Blasi, Cristian, Chanel e Isabel e si fa vedere sempre più spesso agli eventi assieme al suo nuovo compagno.

La donna, è anche lei separata, e il suo ex marito è Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli Calcio, con cui ha avuto due figli ma il loro matrimonio è finito per via di alcuni problemi coniugali.

La spesa folle

In occasione del Globe Soccer Awards, tenutosi a Dubai, Francesco Totti ha deciso di portare con sé la sua nuova compagna che ha attirato l’attenzione dei fotografi per via del suo outfit.

Infatti, la Bocchi, si è mostrata con un abito nero molto elegante che porta la firma di Yves Saint Laurent e che il suo costo si aggira intorno ai 3.500 euro a cui ha abbinato un bellissimo collier.

Ma quello che è saltato all’occhio è stato un bracciale, firmato Cartier, che sembra sia stato regalato alla donna proprio da Francesco Totti e il suo valore si aggira intorno agli 8.000 euro.

Inoltre, in questi giorni si è molto discusso su un presunto anello che l’ex calciatore avrebbe regalato a Totti, che, secondo il settimanale Chi, sarebbe stato ordinato già a dicembre dello scorso anno.

Per questo motivo, in molti si sono chiesti se l’anello fosse destinato inizialmente ad Ilary Blasi o se la storia tra Noemi Bocchi e Francesco Totti fosse cominciata già prima di quanto il calciatore ha confermato.

Al momento non si hanno informazioni corrette, dato che è una ricostruzione fatta dal settimanale, ma quello che è chiaro è che l’ex capitano giallorosso sembra non badare a spese per la sua nuova compagna.