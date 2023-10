Nocs arrestano l’anarchico Luca Dolce, era latitante dal 2021

Luca Dolce, 37 anni, è ritenuto dagli investigatori un punto di riferimento tra gli anarchici del Triveneto.

Il latitante è stato fermato nei pressi di Bordighera e trasferito nel carcere di Imperia.

Il Nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia di Stato (NOCS) ha catturato questa mattina all’alba Luca Dolce, latitante dal 2021. L’uomo è stato individuato nei pressi di Bordighera, in Liguria, e trasferito nel carcere di Imperia. L’arresto è arrivato dopo una complessa attività d’indagine della Direzione centrale della polizia di prevenzione che ha lavorato in sinergia con la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali di Treviso, Trento, Trieste, Brescia e Genova. L’anarchico, che era in possesso di una carta d’identità falsa, è stato detenuto nel carcere di Ferrara insieme ad Alfredo Cospito.

Stando a quanto ricostruito in sede d’indagine, Luca Dolce avrebbe coordinato le attività anti carcerarie a livello nazionale e avrebbe intrattenuto rapporti con esponenti delle Brigate Rosse. Nel 2021 l’ormai ex latitante è stato condannato a 2 anni e 4 mesi per aver preso parte agli scontri con le forze dell’ordine in occasione di una manifestazione organizzata contro la Lega tre anni prima. Nel marzo scorso è stata emessa l’ultima condanna. La Corte d’appello di Torino ha condannato Luca Dolce – e con lui altri 62 anarchici – a tre anni per i disordini provocati il 7 maggio del 2016 durante una manifestazione al Brennero, quando il governo austriaco annunciò un muro anti migranti, che poi non venne più realizzato.