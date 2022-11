Niente tredicesima sulla pensione a dicembre: ecco a chi la toglie l’INPS

L’INPS ha deciso di togliere la tredicesima dalla pensione di dicembre percepita dalla maggior parte degli italiani. Ecco a chi.

Le novità per i cittadini italiani sono davvero tantissime. Purtroppo, non tutte sono davvero positive e a sostegno di coloro che vivono in una condizione di seria difficoltà.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire la natura di questa novità davvero incredibile, di cui molti italiani non si capacitano.

Soprattutto, vi sveleremo quali sono le categorie di pensionati interessate dalla novità e cosa rischiano davvero.

Novità sulla pensione di dicembre

Sono tantissime le novità degli ultimi mesi pensate dal Governo italiano in materia di agevolazione. Per fortuna, lo Stato non ignora le difficoltà che hanno colpito la maggior parte dei cittadini che vivono in questo momento storico.

La crisi si sta facendo sentire sempre di più e sta mettendo a dura prova più di 5 milioni di italiani a rischio povertà. Fare la spesa settimanale al supermercato e pagare le bollette alla fine del mese non è poi così scontato.

Proprio per questo, il Governo sta cercando di aiutare tutti i cittadini con nuovi benefici che arriveranno direttamente sul conto in banca di chi li ha richiesti, essendo in possesso dei benefici.

Ci sono anche cattive notizie, però, soprattutto per i pensionati. A dicembre ci sarà una novità che siamo sicuri che dispiacerà a tantissimi. Stiamo parlando della cancellazione della percezione della tredicesima per moltissimi pensionati.

Per fortuna non stiamo parlando di tutti i soggetti indistintamente, ma di alcune categorie di italiani. Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire di quali stiamo parlando in particolare.

Ecco a chi non spetta la tredicesima

Non serve è possibile dare belle notizie in materia di agevolazioni e di pensioni. In particolare, oggi parliamo di tagli, che si ripercuoteranno sulle tasche degli italiani proprio nel periodo in cui ci si vuole concedere qualche capriccio.

Alcuni nonni non potranno organizzare la cena di Natale o fare un pensierino al proprio nipote, per via della crisi che ci sta colpendo tutti è che sta avendo delle ripercussioni anche sulle pensioni.

Non tutti lo sanno, ma ricevere la tredicesima sulla pensione di dicembre non è poi così scontato. La notizia è vera e sta sconvolgendo moltissimi pensionati, che pensavano che il loro guadagno mensile sarebbe stato per sempre al sicuro.

In realtà no, perché da quest’anno non riceveranno la tredicesima pensante coloro che beneficiano di indennità di frequenza e dell’accompagnamento.

Ma cosa intendiamo quando parliamo di tredicesima pesante? Ci riferiamo una pensione ricca, a una maggiorazione che faceva davvero gola a tante persone.

Purtroppo, infatti, la tredicesima pesante è stata eliminata per via dell’inflazione al 12% che ha caratterizzato questi ultimi mesi dell’anno.

A comunicarlo è stata la CGIL, che ha dovuto dare questa pessima notizia a molti italiani. E voi cosa ne pensate? Pensate che riuscirete ad arrivare alla fine del mese nonostante la mancanza della tredicesima pesante? Fateci sapere cosa ne pensate.