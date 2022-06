Nicole Kidman festeggia i suoi 55 anni: tutti i suoi grandi successi

Una delle star di Hollywood più amate nel mondo è, di sicuro, Nicole Kidman, attrice elegante, grande professionista, bellissima e di enorme talento. Ripercorriamo i suoi più grandi successi nel giorno del suo compleanno.

Il 20 giugno l’eterea Nicole Kidman compie gli anni: quest’anno, 2022, il traguardo è 55, un’età che non dimostra per nulla grazie alla sua bellezza e alla sua grazia.

La star di Hollywood continua, ancora oggi, ad essere una delle più apprezzate nel mondo, grazie ai suoi più e più ruoli in film e serie tv di successo, che dimostrano ogni volta la sua grandissima versatilità e professionalità. M quali sono stati i suoi successi più ricordati? Ecco una piccola carrellata dei ruoli che l’hanno resa famosa nel globo.

Nicole Kidman, 55 anni e non sentirli

Una lunghissima carriera quella di Nicole Kidman, ormai da trent’anni sulla scena cinematografica mondiale. Dalla sua svolta negli anni ’90 al ruolo di protagonista in alcuni dei film più iconici e popolari, l’attrice ha fatto davvero di tutto.

Il suo talento e la sua grande professionalità l’hanno portata a cimentarsi con molteplici ruoli, per i quali ha anche ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui un Oscar per il film “The Hours” nel 2003, Emmy Awards, Golden Globes e BAFTA Awards. Alcune delle sue interpretazioni sono rimaste iconiche nel tempo e sono passate di generazione in generazione, ma quali sono le più belle e importanti?

I mille volti di Nicole: i suoi ruoli più importanti

Nicole Kidman ha debuttato nel cinema nel 1983, con alcuni ruoli minori che però l’hanno fatta spiccare e prendere il volo, verso lidi migliori. Infatti, negli anni ’90 la sua carriera comincia a decollare.

Già dopo “Giorni di Tuono”, nel 1990, Nicole spiccò al fianco di Tom Cruise, che dopo poco sarebbe diventato suo marito. Da quel momento, l’attrice diventò una delle più ricercate di Hollywood, partecipando come protagonista a film di rilievo.

Tra i suoi ruoli più belli, ce ne sono alcuni che vale davvero la pena ricordare: il primo è, sicuramente, quello di Grace in “The Others”. In questo capolavoro, la Kidman regala una performance fantastica nei panni di una madre che lentamente si avvicina alla paranoia e all’ossessione, mentre le cose iniziano ad andare contro le sue regole.

Un’altro dei ruoli che i suoi fan amano di più e continuano a vedere e rivedere è, sicuramente, quello di Satine in “Moulin Rouge!”, dove ha recitato al fianco di un giovane Ewan McGregor. Dramma, intrattenimento, grandi emozioni: tutte fasi del film musical di Baz Luhrmann che Nicole ha interpretato alla grande. L’attrice ruba letteralmente la scena, ecco perché ancora oggi quella pellicola è un grande successo.

Non dimentichiamo, poi, il ruolo che le ha fatto ottenere l’ambita statuetta degli Oscar nel 2003: Virginia Woolf in “The Hours”. Una trasformazione netta per l’attrice, che ha cambiato fisionomia per interpretare la grande scrittrice. Un’interpretazione che non si dimentica facilmente.

Infine, ricordiamo “Eyes Wide Shut” di Stanley Kubrick, dove sempre al fianco dell’ex marito Tom Cruise Nicole si è cimentata in un ruolo ancora diverso, mostrando la sua grandissima versatilità.