Paura questa mattina a Gallup, New Mexico, quando un suv si è scagliato contro una folla di persone che stava partecipando a una parata in memoria dei nativi americani.

Si tratta della centesima edizione dell’Intertribal Ceremonial Centennial Celebration, una parata che si celebra ogni anno per commemorare l’eredità dei nativi americani.

All’interno della vettura viaggiavano diverse persone. Il conducente è stato fermato e interrogato. Al momento non si conoscono i motivi del folle gesto.

Diverse persone sono rimaste ferite. Tra loro anche due agenti che stavano controllando l’esecuzione della parata.

Breaking: Multiple injured, including police officers, after three people in an SUV drove through the Gallup Intertribal Ceremonial Parade in Gallup, New Mexico. The parade celebrates Native American culture. pic.twitter.com/xbPFFvxzJo

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 5, 2022