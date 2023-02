Neve, attenzione alla guida: il decalogo completo

Non solo caro energia e carburanti per gli automobilisti. A creare disagi, specie in questi ultimi giorni, è anche la neve copiosa caduta in molte Regioni d’Italia. Una nuova spesa per chi abita o si trova a passare per queste zone.

L’acquisto ed il montaggio di catene da neve, quanto anche dei pneumatici da neve, può far lievitare la spesa per gli automobilisti. Si va da un minimo di 250€ fino ai 700€.

Neve: quanto costa alle nostre auto?

Un’indagine che è stata portata avanti da Federcarrozzieri ci ha mostrato come, non soltanto energia e benzina, siano la tegola per gli automobilisti italiani. Ci si mette, anche, il maltempo e, in primis, la neve. Di fatti, le catene da neve sono diventate mezzo indispensabile per poter circolare, anche in posti dove, la neve cade raramente o è solo un miraggio.

Non solo catene da neve ma anche un vero e proprio decalogo per circolare in tutta sicurezza quando la coltre bianca ricopre le nostre strade. Partiamo proprio dai nostri mezzi. Che siano essi automobili o ciclomotori, la situazione è la stessa: pneumatici o gomme da neve, gonfiati correttamente ed equipaggiati da catene da neve.

Altro punto principale è verificare che, se siamo certi che durante il nostro viaggio incontreremo un tratto stradale ricoperto di neve, è che la nostra auto sia dotata di un kit per pulire l’auto dalla neve stessa. Sembra una sciocchezza, invece è indispensabile, prima di mettersi in viaggio o anche, nelle soste durante, rimuovere la neve dal parabrezza, dal cofano e dal tettuccio, oltre che da tutti i vetri e dagli specchietti laterali.

Altro punto: quello di verificare se il nostro mezzo sia in condizioni ideali per poter fare un viaggio con un tratto di neve, o con la totalità del tratto in neve. È indispensabile non correre su strade innevate o ghiacciate e adottare uno stile di guida fluido e più lento di quando le strade sono, invece, nelle loro normali ed ottimali condizioni.

Un decalogo per una guida sicura

Manteniamo una maggiore distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede, poiché la frenata (nel caso fosse necessaria) con strada ghiacciata o innevata, impiega più tempo rispetto ad una fatta su strada in condizioni normali. Se, nel caso di brusca frenata, assistiamo al bloccaggio delle gomme, non andiamo in panico. Basterà rilasciare il pedale del freno per permettere all’auto di ripristinare l’aderenza al suolo, per poi tornare a frenare lentamente.

Se siamo su strade in salita e c’è traffico, usiamo bene frizione ed acceleratore per evitare che le ruote della nostra auto slittino mentre riprendono la loro corsa. Ed usiamo, prevalentemente, in questo caso, marce basse.

Attenzione, anche, al possibile slittamento delle ruote: manteniamo la calma, senza premere i pedali a caso. Successivamente, ruotiamo il volante nella direzione dello slittamento in modo che la macchina cessi di girare.

Altro punto principale, come dicevamo all’inizio, sono il dotarsi di catene da neve. Come la stessa indagine di Federcarrozzieri ha avvertito, è aumentato il costo anche della loro installazione: dai 30€ sino ai 200€ per quelle con caratteristica “a ragno”. Anche il costo dei pneumatici da neve è lievitato: dai 250€ ai 700€.

Costi lievitati anche, per altri accessori per proteggere la nostra auto dalla neve, a partire dal telo per proteggere il parabrezza (arrivato a costare anche 14€) e il detergente antighiaccio per il parabrezza (che vede il costo oscillare dai 7 ai 15€).