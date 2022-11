Netta separazione a Buckingham, sembrerebbe definitivo: la famiglia si sgretola

Rapporti sempre più tesi a Buckingham Palace, la famiglia si sgretola: ecco che cosa sta succedendo nella famiglia reale più chiacchierata di sempre.

Arriva la separazione che mette in discussione tutti gli equilibri della monarchia inglese: la famiglia dopo anni si sgretola così.

Buckingham, la preoccupazione corre veloce a palazzo reale

Nuovo regno, nuovo sovrano, nuova corona e nuovi dissapori. Con la fine dell’era elisabettiana inizia una nuova epoca, quella di Carlo III, che si preannuncia già diversa e innovativa, non sappiamo ancora se positivamente o negativamente, rispetto al passato.

Anzi, il nuovo regno di Charles III rappresenta proprio un elemento di frattura e di rottura rispetto alla tradizionale epoca della Regina Elisabetta, che splendore e fasti aveva concesso al regno del quale è stata regina per ben 70 anni.

La Regina Elisabetta e la sua famiglia hanno fatto parlare di sé, sempre, per via degli scandali di palazzo e per i gossip che i membri del casato di Windsor hanno regalato alla stampa internazionale.

Oggi, proprio da Buckingham, arriva la notizia che ancor più di quelle di cui fino ad ora siamo venuti a conoscenza, sconvolge tutti. Annunciata la separazione nella famiglia reale, loro si dicono addio: la Royal Family si sgretola così.

La Royal Family si sgretola

Nuovi dissapori nella famiglia reale, la Royal Family si sgretola, arriva la separazione inaspettata: Harry e Meghan fatti fuori dalla casa reale inglese. Che cosa sta succedendo nel Regno Unito?

Come abbiamo anticipato alcune settimane fa, prossimamente uscirà il libro bomba del principe Harry. Solo da qualche ora, inoltre, è stata annunciata anche la data, il 10 gennaio. Questo giorno è attesissimo dalla stampa internazionale ma è anche quello che fa tremare la monarchia inglese.

Il racconto biografico del duca del Sussex promette di creare fratture insanabili nella casa reale. Il titolo scelto, Spare, che tradotto vuol dire “la scorta, il ricambio, il secondo”, fa già intendere che sarà un manoscritto con una vena polemica, nel quale si tenderà a mettere in rilievo il ruolo da secondo ricoperto da Harry, fin dalla sua nascita.

Non è dunque un titolo casuale quello scelto dal Ghostwriter che con Harry ha collaborato. Si dice che questo racconto biografico del duca del Sussex abbia già creato delle fratture senza precedenti tra i componenti della casa reale e in particolare tra Harry, il padre e il fratello William.

Dopo l’annuncio della data in cui verrà pubblicato il libro, pare si sia diffusa una voce che ha sconvolto tutti. A lanciare l’indiscrezione è il tabloid The Mirror che ha dichiarato che Harry e Meghan, quest’anno non festeggeranno il Natale con la famiglia reale.

I duchi del Sussex hanno “declinato gentilmente” l’invito ad unirsi agli altri componenti della Royal Family nel palazzo di Sandringham nel Norfolk. Questo sarà il primo Natale senza la Regina Elisabetta.

Desiderio di Re Carlo era di trascorrerlo con tutti i componenti più importanti della sua famiglia e in particolare con i figli Harry e William. Tuttavia, dopo la pubblicazione del libro che arriva il giorno successivo al 41º compleanno di Kate Middleton, cambierà tutto.

Non sappiamo se Harry e Meghan abbiano deciso di propria volontà di non presentarsi a Sandringham questo Natale, o se sia stato Re Carlo, per congiunta decisione con William, a decidere di non volere Harry e Meghan alla tradizionale cena di Natale della Royal Family.

Certo è che il libro in uscita del duca del Sussex distruggerà ancora di più gli equilibri già fragili della famiglia reale. La frattura che si sta venendo a creare pare insanabile ma Meghan e Harry non sono intenzionati a fare nessun passo indietro.

Sono anche uscite alcune anticipazioni del libro di Harry e da quanto apprendiamo non promette nulla di buono per la Royal Family. Segreti e misteri di palazzo Reale saranno svelati. Ma non è tutto. Il principe Harry ne ha approfittato per togliersi dalle scarpe anche qualche sassolino che iniziava a diventare fastidioso.