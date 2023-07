Netanyahu avanza con la riforma giudiziaria a Israele tra accese proteste

Israele si appresta ad affrontare un’altra giornata di manifestazioni che ha mostrato decide di cittadini, già dalle prime luci dell’alba, riversarsi nelle strade del Paese per contrapporsi al disegno di legge che sta avanzando e che punta a una riforma sostanziale del sistema giudiziario israeliano, indebolendo il potere e la nota imparzialità della Corte Suprema. Nonostante le critiche internazionali e la rivolta popolare interna al Paese, il governo di Netanyahu ha votato ieri in merito alla clausola della ragionevolezza e la prima lettura ha avuto esito positivo.

La riforma giudiziaria ha portato centinaia di migliaia di cittadini israeliani a protestare per le strade dell’intero Paese negli ultimi mesi e, dopo uno stop concesso dal premier Netanyahu, la coalizione di maggioranza al governo ha deciso di procedere e entro la fine della pausa estiva, ovvero a fine mese, vorrebbe avere la possibilità di effettuare le ultime due letture necessarie per rendere effettiva la nuova norma.

Negli ultimi mesi Israele è stato attraversato da una profonda crisi interna dovuta per l’appunto alla revisione giudiziaria ma anche da pressioni internazionali a causa delle continue provocazioni che sono sfociate successivamente in violenza contro la Palestina, soprattutto contro i campi profughi di jenin e nablus, che hanno scatenato botta e risposta armati con le milizie islamiche, come la Jihad Islamica palestinese e le milizie sostenute dall’iran come per esempio Hezbollah in Libano.

Israele procede con la revisione giudiziaria nonostante le proteste

Martedì presto, i legislatori israeliani hanno approvato la prima lettura di un disegno di legge altamente controverso che mira a bloccare il controllo giudiziario sulla “ragionevolezza” delle decisioni dei politici. Questo voto rappresenta la prima approvazione di un disegno di legge di revisione giudiziaria da quando il primo ministro Netanyahu ha sospeso il pacchetto legislativo alla fine di marzo.

Le proteste, sia all’interno che all’esterno della Knesset, hanno accompagnato i legislatori durante la discussione del disegno di legge, che è stato approvato con una maggioranza di 64 voti contro 56 dopo una lunga e burrascosa sessione iniziata lunedì sera e conclusasi dopo la mezzanotte.

Dopo l’approvazione della legislazione, i parlamentari dell’opposizione hanno manifestato il loro dissenso cantando “vergogna”, mentre i membri della coalizione hanno celebrato la vittoria.

Tuttavia, per diventare legge, la legislazione deve ancora passare altre due letture. La coalizione ha l’obiettivo di completare questo processo prima della pausa estiva della Knesset alla fine del mese.

Poco prima dell’inizio del dibattito sulla prima lettura del disegno di legge, il primo ministro Netanyahu ha rilasciato un videomessaggio in cui ha promesso che “anche dopo la correzione, i diritti dei tribunali e dei cittadini israeliani non saranno in alcun modo danneggiati” e che “il tribunale continuerà a esaminare la legalità delle decisioni e delle nomine del governo”.

Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha manifestato il suo scetticismo nei confronti della coalizione di Netanyahu, accusandola di voler promuovere il disegno di legge sulla riduzione della ragionevolezza per perseguire obiettivi corrotti ed egoistici.

Durante un discorso infuocato tenuto dalla tribuna della Knesset, il capo del partito Yesh Atid ha esortato la coalizione a dire la verità sulla vera natura della legge. Lapid ha accusato la coalizione di voler consentire la nomina di criminali condannati come ministri, in riferimento al rimpatrio di reati finanziari seriali e capo del partito Shas Aryeh Deri ai ranghi del governo.

Inoltre, Lapid ha affermato che la legge consentirebbe di licenziare il procuratore generale, come Netanyahu avrebbe chiesto in una riunione di gabinetto, e di permettere un patteggiamento per il primo ministro, il che significherebbe chiudere i tre casi penali a suo carico.

Il disegno di legge, presentato come una limitazione del controllo giudiziario sulla “ragionevolezza” delle decisioni politiche, vieta in realtà ai tribunali di invalidare o persino discutere le decisioni prese dal gabinetto, dai ministri e da altri funzionari eletti non specificati.

I sostenitori del disegno di legge ritengono che la legge garantisce ai rappresentanti eletti, piuttosto che ai giudici non eletti, l’ultima parola sulla politica e sulle nomine. È stato notato che il disegno di legge potrebbe consentire la nomina di individui inappropriati a posizioni di potere, come nel caso del capo del partito Shas Aryeh Deri che è stato costretto a lasciare la carica di ministro in questa coalizione dopo che l’Alta Corte ha dichiarato la sua nomina “estremamente irragionevole“.

I critici del disegno di legge sostengono che rimuove un importante controllo sul processo decisionale arbitrario e che il test di ragionevolezza garantisce l’indipendenza dei guardiani giudiziari, proteggendoli da licenziamenti motivati ​​politicamente. In generale, la legge è stata oggetto di un acceso dibattito tra i sostenitori della coalizione di Netanyahu e i suoi oppositori.

Secondo il ministro della Difesa Benny Gantz senza la possibilità per i tribunali di applicare il test di ragionevolezza alle decisioni dei funzionari eletti, ci sarebbero molte conseguenze negative per il sistema democratico di Israele.

Ad esempio, la legge elettorale, l’indipendenza del procuratore generale e la nomina di funzionari competenti sarebbero a rischio. Gantz ha quindi espresso preoccupazione per il futuro della democrazia israeliana, sostenendo che un’adeguata separazione dei poteri è essenziale per garantire la giustizia e l’equità nel sistema politico del paese.

Gli israeliani protestano nuovamente contro la riforma della giustizia

Secondo il ministro della Difesa Gantz, come sopra citato, senza la possibilità per i tribunali di applicare il test di ragionevolezza alle decisioni dei funzionari eletti il sistema democratico di Israele sarebbe distrutto per far spazio a una sorta di dittatura, che non può essere messa in discussione concretamente.

Il leader ha espresso preoccupazione per il futuro della democrazia israeliana, sostenendo che un’adeguata separazione dei poteri è essenziale per garantire la giustizia e l’equità nel sistema politico del Paese.

Martedì, migliaia di manifestanti in Israele hanno manifestato in risposta alla Legge sullo standard di ragionevolezza, approvata in prima lettura alla Knesset la notte precedente. I manifestanti hanno celebrato una “Giornata della resistenza” e hanno invaso le strade di Israele dal nord al sud.

Nel corso delle proteste, i manifestanti si sono scontrati con la polizia, hanno bloccato le strade e hanno sfilato con la bandiera israeliana, diventata il simbolo delle proteste antigovernative, alzata in alto nel cielo. La manifestazione ha dimostrato la forte opposizione di molti cittadini israeliani alla nuova legge e la preoccupazione per la riduzione del controllo giudiziario sulle decisioni dei politici.

Le proteste contro la Legge sullo standard di ragionevolezza hanno visto la partecipazione di israeliani di tutte le età, che hanno abbandonato la scuola e il lavoro per unirsi ai manifestanti.

Diversi manifestanti si sono radunati poco prima delle sette del mattino vicino al cavalcavia a Hemed che è situata vicino a Gerusalemme. Una volta lì, hanno iniziato a bloccare il traffico sulla trafficata autostrada.

I manifestanti hanno rallentato notevolmente il traffico, attirando l’attenzione dei passanti di ogni inclinazione politica, che hanno suonato i clacson delle auto in segno di sostegno o di disapprovazione. Alcuni conducenti di supporto hanno abbinato il ritmo dei rumori dei manifestanti con i clacson delle auto, aumentando il rumore.

Tuttavia, alcuni conducenti hanno suonato i loro clacson per soffocare i suoni della protesta, e alcuni hanno mostrato ai manifestanti il ​​pollice in giù in segno di disapprovazione.

Durante le proteste contro la riforma giudiziaria, ci sono stati episodi di scontri tra i manifestanti e la polizia. In alcuni casi, i manifestanti si sono rifiutati di seguire gli ordini della polizia di stare fuori da alcune parti della strada, e la polizia ha dovuto rimuoverli con la forza. Almeno un arresto è stato effettuato sul posto.

La polizia ha cercato di mantenere l’ordine e di consentire il flusso del traffico, istituendo una linea di confine tra i manifestanti e le auto, respingendo chi ha attraversato la linea tra la folla dei manifestanti. I manifestanti hanno, però, superato questa linea, creando tensioni con la polizia.

Lotem, uno dei leader delle proteste, ha affermato che la situazione è arrivata a un punto di crisi e che la maggior parte delle persone non capisce il significato di una “linea rossa”. Tuttavia, ha anche affermato che le proteste continueranno e che la Legge sullo standard di ragionevolezza non passerà nelle sue prossime fasi legislative.

Circa 300 riservisti delle unità informatiche dell’IDF, dello Shin Bet e del Mossad hanno annunciato la loro intenzione di non presentarsi come riservisti in una lettera pubblica, scritta martedì mattina.

Nella lettera, i riservisti hanno dichiarato la loro protesta contro la norma sulla ragionevolezza, sostenendo che non svilupperanno capacità per un regime criminale e non aiuteranno ad addestrare la futura generazione di cyber offensivi.

I dipendenti di Rafael hanno anche avvertito di uno sciopero martedì. In una dichiarazione, hanno affermato che ogni dipendente ha una “linea rossa morale” che, se il governo la attraversa, la loro coscienza non permetterà loro di sviluppare armi per un governo incline alla dittatura.

Queste proteste dimostrano la preoccupazione di alcuni membri delle forze armate e dell’industria della difesa israeliana riguardo alle implicazioni della Legge sullo standard di ragionevolezza sulla democrazia e sulle libertà civili del Paese.

Nonostante la delicata situazione, che sta peggiorando di ora in ora e mostra nervosismo e tensione, il governo Netanyahu non ha intenzione di farsi frenare in un cambiamento che a suo avviso è necessario per Israele.