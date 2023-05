Mentre il palmares personale di Cristiano Ronaldo continua a non essere riempito di nuovi trofei, il conto in banca del calciatore portoghese viene rifocillato, eccome, tanto che, nella classifica annuale di Forbes dei dieci sportivi più pagati al mondo, l’ex Real Madrid, Juventus e Manchester United è il primo. Con i suoi 136 milioni di dollari, derivanti sia dall’ingaggio all’Al Nassr, sia dai contratti di sponsor, CR7 supera anche il suo eterno rivale Lionel Messi, che si ferma ad appena (si fa per dire) 130 milioni di dollari guadagnati dal primo maggio 2022 al primo maggio 2023. A chiudere il podio, poi, degli atleti più ricchi del mondo, c’è il compagno di squadra della Pulce Kylian Mbappé, e con lui finiscono anche gli sportivi che arrivano dal mondo del calcio.

Il passaggio dal Manchester United all’Al Nassr non è valso a Cristiano Ronaldo la stima dei tifosi di calcio o la gloria eterna, ma ha sicuramente contribuito in maniera importante a renderlo lo sportivo più ricco del mondo. Secondo la classifica stilata da Forbes, infatti, il fenomeno portoghese, che non vince un trofeo dalla Coppa Italia conquistata nella stagione 2020-21 con la maglia della Juventus, ha guadagnato 136 milioni di dollari nell’ultimo anno, poco di più in effetti di Lionel Messi, che tra ingaggio e sponsor si è fermato a 130 milioni.

Ronaldo, Messi e Mbappé guidano la classifica di Forbes degli sportivi più pagati del mondo

Per l’attaccante del Paris Saint-Germain, che tra l’altro proprio ieri è stato sospeso per due settimana dalla squadra francese perché ha saltato un allenamento punitivo per volare in Arabia Saudita, pesa soprattutto lo stipendio da calciatore, non alto quanto quello di Ronaldo, che di fatto è anche il calciatore più pagato al mondo. D’altronde, Messi deve spartirsi il lauto bottino messo a disposizioni degli emirati qatarioti con Kylian Mbappé, l’altro fenomeno della squadra di stelle di Cristophe Galtier.

È il vicecampione del mondo (e campione del mondo del 2018) che occupa, infatti, il terzo gradino del podio nella classifica di Forbes sugli sportivi più pagati al mondo, con i 120 milioni di dollari incassati dal primo maggio del 2022 allo stesso giorno, però, dell’anno dopo. E non è un caso, in effetti, non lo è perché indubbiamente CR7, la Pulce e il francese classe 1998 sono tra i calciatori più forti di sempre, ma non lo è neanche perché gran parte dei soldi guadagnati arrivano proprio da quei paradisi che utilizzano lo sport per ripulirsi l’immagine.

Negli ultimi anni, hanno scritto dalla rivista, la maggior parte del denaro veniva mosso dagli accordi sui diritti televisivi e dei contratti di sponsorizzazione, mentre negli ultimi 12 mesi sono i soldi dei sauditi che hanno spostato gli equilibri, e non solo nel calcio. Al netto dei quasi 400 milioni dei tre calciatori, infatti, anche altri 200 milioni di dollari, tanto da portare il computo alla metà dei guadagni degli sportivi in top ten (che ammontano 1,1 miliardi di dollari) arrivano dai Paesi del Golfo persico.

Chi sono gli altri sportivi in top ten: ci sono tre cestisti, due golfisti, un pugile e un ex tennista

Poco dopo di LeBron James, la stella dell’Nba che gioca con i Los Angeles Lakers e che da loro percepisce uno stipendio di 44,5 milioni a cui si devono aggiungere i 75 milioni extra sport (119,5 milioni di euro in tutto), e Alvarez Canero, il pugile da 110 milioni di euro, infatti, ci sono due golfisti come Dustin Johnson e Phil Mickelson.

Entrambi hanno lasciato il circuito Pga Tour per quello del Liv Golf, sostenuto dal Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita e dai suoi 620 miliardi di dollari di asset in gestione. Secondo le stime di Forbes, Mickelson e Johnson avrebbero ricevuto rispettivamente una garanzia di 200 milioni e di 125 milioni di dollari per firmare con Liv, la metà dei quali in anticipo, portando i loro guadagni rispettivamente a 107 e 106 milioni di dollari.

All’ottavo posto, poi, troviamo il playmaker dei Golden State Warriors, Stephen Curry, un’altra stella del basket a stelle e strisce. Con i suoi 100,4 milioni di dollari precede di poco (ma non pochissimo) uno che con lo sport ha chiuso da un po’ come Roger Federer. I proventi dell’ex tennista svizzero arrivano quasi tutti dagli sponsor, anche perché anche prima di abbandonare le racchette non ha vinto granché: con solo 100mila dollari provenienti dal campo, il Re ha guadagnato 95 milioni fuori dal campo (e sì, è lo sportivo, in questo senso più pagato).

A chiudere il cerchio dei Paperoni dello sport c’è Kevin Durant, un altro personaggio del basket statunitense, che da ala (piccola o grande, non fa differenza) dei Phoenix Suns ha portato a casa 44,1 milioni di dollari, mentre gli altri 45 milioni che rimpinguano il suo conto in banca arrivano tutti dalle pubblicità a cui presta il volto.