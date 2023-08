Ne produce tanti e guadagna una valanga di soldi: basteranno dei vecchi bottoni

A cosa possono mai servire dei vecchi bottoni? Non buttarli mai: ecco che cosa puoi realizzare con un pizzico di creatività! Ti spieghiamo come procedere.

Ne puoi produrre molti e guadagnare un sacco di soldi: di cosa stiamo parlando? In pochi minuti sarai capace di creare qualcosa di utile e remunerativo. Ecco perché non dovresti mai buttare i vecchi bottoni: riutilizzali così.

Riciclo intelligente: così le cose vecchie ritornano utili

La nostra è senza dubbio l’epoca degli sprechi: niente più si conserva, tutto si ricompra. La tua maglietta preferita si è macchiata? Facile, puoi riacquistarla online con un click! E quella tazza che ti ha regalato un caro amico si è scheggiata? Puoi buttarla e ricomprarne un’altra identica, vero?

Eppure, non immaginiamo quanto possa ritornare utile, e non solo alle nostre tasche, riutilizzare ciò che siamo convinti sia destinato a finire nel cassonetto della spazzatura. Non ci credi? Allora continua a leggere: apprendi l’arte del riciclo intelligente!

Una t-shirt macchiata o bucata, può diventare utile per eliminare la polvere, lo sapevi? Devi solo legarla alla spazzola della tua scopa e iniziare a pulire: la tua casa brillerà!

E quei calzini vecchi nascosti in fondo al cassetto, come li puoi riutilizzare? Te lo diciamo noi: crea dei profumatori per armadi! Ti basta tagliare il calzino in due parti, cucire una delle due estremità aperte e riempirlo con fiori essiccati o sali profumati. Richiudi il calzino con un elastico o un nastro e goditi il tuo profumatore casalingo!

Con dei vecchi bottoni invece cosa puoi farci? Anche in questo caso ti suggeriamo un’idea non solo carina ma soprattutto remunerativa: così guadagni tanti soldi con ciò che hai a casa.

Vecchi bottoni: usali così per guadagnare soldi

Ti sembrerà impossibile da credere eppure, dei vecchi bottoni possono incrementare le tue finanze. In che modo? Grazie a delle creazioni artigianali che puoi realizzare in pochi minuti.

Curioso di scoprire cosa puoi realizzare seduto comodamente sul divano di casa? Te lo diciamo subito: degli splendidi orecchini! Se sei una persona creativa e se la manualità non ti manca, allora questo articolo ti tornerà molto utile. Ti stiamo per spiegare come creare dei gioielli che puoi rivedere al prezzo che più desideri.

Ecco tutto ciò di cui hai bisogno:

vecchi bottoni;

ago e filo;

perline;

gancio per orecchini.

Per prima cosa, procurati un bottone del colore che preferisci e con l’aiuto di ago e filo decoralo utilizzando le perline colorate che avrai fatto passare, grazie all’ago, all’interno del cotone. Per abbellire il bordo, puoi ricorrere alla colla a caldo, incollando brillantini o nastrini.

Sulla parte superiore del bottone, attacca poi un cerchio di ferro di piccole dimensioni all’interno del quale farai passare la cosiddetta “monachella”, ovvero il gancio che sostiene la tua creazione: orecchini creati! Che idea carina, vero?

Sicuramente a casa avrai tanti bottoni che non utilizzi più. Perché non riciclarli allora in questo modo? Non solo farai spazio nel cassetto dedicato al cucito, ma potrai anche guadagnare tanti soldi vendendo le tue creazioni, per esempio online!

Puoi riutilizzare i vecchi bottoni anche in altri modi. Per esempio puoi creare dei sottobicchieri colorati! Procurati un foglio plastificato che puoi acquistare in cartolibreria, e taglialo della forma che preferisci. Con la colla a caldo incolla su di esso i tuoi bottoni.

Lascia asciugare ed inizia ad utilizzare il tuo sottobicchiere personalizzato! Come puoi leggere, tutto ciò che hai in casa lo puoi riutilizzare in modo alternativo e intelligente. Puoi dare vita non solo a creazioni utili ma anche remunerative. Se hai fantasia, creatività e manualità, potresti pensare di aprire un negozio online e vendere le tue creazioni: così ricicli in maniera intelligente!