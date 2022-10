NBA, esordio da record per Banchero

Inizia con una sconfitta di misura la prima stagione di Paolo Banchero in NBA, i Detroit Pistons infatti fanno valere il fattore campo e superano gli Orlando Magic con il punteggio finale di 113-109. Il talento di origini italiane però sfodera una prestazione da record con 27 punti, 9 rimbalzi e 5 assist.



Se il buongiorno si vede dal mattino siamo di fronte ad un futuro fenomeno del basket mondiale: Paolo Banchero si prende subito la scena nella notte del suo esordio assoluto in NBA.

Gli Orlando Magic escono sconfitti in volata finale ma il classe 2002 sorprende tutti sfoderando una partita superlativa sul parquet della Little Caesars Arena, il suo è un esordio da applausi con 27 punti, 9 rimbalzi e 5 assist.

Banchero è riuscito a superare un mostro sacro come LeBron James che nel 2003 fece il suo esordio con Cleveland facendo registrare 25 punti nella sconfitta contro i Sacramento Kings.

Banchero si supera, il suo esordio in NBA è da applausi

La schiacciata sulla testa di Joseph è già diventata virale sul web, Paolo Banchero esce tra gli applausi dalla notte del suo esordio assoluto in NBA dimostrando ancora una volta di avere tutte le potenzialità per iniziare una carriera da sogno.

Il classe 2002 è nato a Seattle ma ha origini italiane, prima scelta del draft in questo 2022 si è accasato ad Orlando come prima tappa della sua avventura in NBA.

Sono 35 i minuti giocati, tantissima la personalità mostrata e ben 27 i punti fatti registrare, insieme a 9 rimbalzi e 5 assist, solo 4 le palle perse con 11 su 18 al tiro e 5 su 7 nei tiri liberi.

Impossibile non fare il paragone con l’esordio di LeBron James che nel 2003 si fermò soltanto a 25 nel conteggio dei punti messi a segno.

Il talento di origini italiane parte nel quintetto titolare ed il suo esordio in NBA è, fin dai primi minuti, tutt’altro che timoroso: segna 6 dei primi 8 punti della squadra con una schiacciata, un tiro dalla media distanza ed un gancio sotto al ferro.

Il primo tempo si chiude con 9 punti, ai quali vanno aggiunti 3 assist e 3 rimbalzi con i padroni di casa che però chiudono sul 57-55.

Nel terzo e quarto parziale il classe 2002 sale in cattedra provando a trascinare praticamente da solo gli Orlando Magic, la partita è persa ma la prestazione da incorniciare, Paolo Banchero si presenta in NBA con il botto, ora testa alla prossima con l’obiettivo di continuare a crescere e migliorare.