“Per il Nazismo e le dittature in America Latina c’è comprensione dei due dolori, quello delle vittime con i parenti assassinati e quello del dolore di dire ‘mio papà è un criminale'”, afferma l’argentino Héctor Shalom, promotore dell’incontro tenutosi a Berlino.

All’inizio del 1942, un gruppo di leader del nazismo si riunì in un palazzo Wannsee a Berlino per pianificare l’omicidio sistematico degli ebrei, la cosiddetta “Soluzione Finale”. Ottant’anni dopo, i parenti delle vittime del nazismo e del terrorismo di stato in America Latina, si sono incontrati ieri con i discendenti dei condannati per crimini contro l’umanità, che ripudiano le azioni dei loro parenti.

Finalmente si fanno i conti con il Nazismo e le dittature latino americane

Insieme cercano di aggiungere voci contro il negazionismo della ferocia del nazismo e non solo, e rafforzare la memoria in modo che questi crimini non si ripetano mai. “La responsabilità della memoria non è solo delle vittime, è di tutti”, dice al telefono Héctor Shalom, direttore del Centro Anne Frank di Buenos Aires e organizzatore dell’incontro Adding Voices. Coloro che sono sopravvissuti all’orrore si sono presto riuniti per condividere ciò che hanno vissuto, così come i cari di coloro che sono stati uccisi o sono scomparsi.

Ma il ripudio sociale è stato alimentato nel corso dei decenni da altri attori, compresi alcuni impensabili, come i parenti dei rapitori, i torturatori e gli assassini di questi regimi. La loro unione mira a combattere l’incitamento all’odio e l’ascesa di ideologie di estrema destra sia in Europa che in America Latina che riducono al minimo il terrorismo di stato.

“Sembra che questi crimini, come quelli compiuti dal nazismo, siano passati, ma è una disputa che deve continuare perché nel mezzo della crisi i discorsi fascisti stanno riprendendo forza”, avverte Victoria Montenegro, legislatrice di Buenos Aires e nipote recuperata dalle nonne di Plaza de Mayo.

Nel 1976, il signor Montenegro aveva appena due settimane di vita quando fu rapita insieme al padre Roque Orlando Montenegro e alla madre Hilda Ramona Torres durante un’operazione militare alla periferia sud della capitale argentina. Roque è stata vittima di uno dei voli della morte utilizzati dalla dittatura per smaltire i corpi degli ostaggi, Hilda è ancora scomparsa, ma sua figlia ha vissuto i primi 24 anni della sua vita senza conoscere la sua vera identità.

Credeva che i suoi appropriatori, il colonnello Hernán Antonio Tetzlaff e sua moglie María del Carmen Eduartes, fossero i suoi veri genitori, finché un test del DNA non rivelò la verità: era uno dei quasi 500 nipoti ricercati dalle nonne di Plaza de Mayo. Il Montenegro ha impiegato anni per assumere la sua vera identità, in un processo che descrive come “lungo e difficile”, e sostiene l’apparizione dei parenti dei colpevoli come “una nuova voce che si unisce alla lotta per i diritti umani”.

«Sono figli, nipoti, che decidono di separarsi dalla storia familiare e costruirne una propria, lontano dai crimini perpetrati dai loro parenti», dice. Tra le prime a compiere quel passo in Argentina ci furono Mariana Dopazo, che oggi si definisce l’ex figlia del defunto torturatore Miguel Etchecolatz, e Analía Kalinec, figlia dell’ex commissario Eduardo Kalinec, che decise di mantenere il cognome. Hanno rotto pubblicamente con i loro parenti nel bel mezzo del trambusto generato in Argentina dal beneficio carcerario concesso dalla Corte Suprema ai condannati per crimini contro l’umanità nel 2017.

Le famiglie sono lo zoccolo duro in cui si riproducono la logica del negazionismo e dell’incitamento all’odio

La massiccia mobilitazione della società argentina nel rigetto della sentenza 2×1, che ha aperto il porta al rilascio di molti repressori, inclusa la presenza di Dopazo, Kalinec e altri parenti di detenuti raggruppati nel collettivo Storie disobbedienti. “Il legame di affetto e lealtà familiare non ci esime dal ripudiare questi crimini e lavorare affinché non vengano mai più commessi”, afferma Kalinec.

“Le famiglie sono lo zoccolo duro in cui si riproducono la logica del negazionismo e dell’incitamento all’odio. È importante poter entrare in quel cuore di famiglie”, continua questa psicologa e insegnante, che sta affrontando una causa avviata dal padre per diseredare.“Un incontro storico” La comparsa di Historias desobedientes in Argentina ha attirato l’attenzione in altri paesi e poco a poco le voci hanno cominciato ad unirsi oltre i suoi confini, ora invitate anche all’evento di Berlino.

«È un incontro storico. Se si riflette su cosa significa, ci si rende conto della natura universale di questa esperienza”, dice la cilena Verónica Estay, nipote di Miguel el Fanta Estay, collaboratore del regime di Augusto Pinochet dopo aver tradito i suoi ex compagni della gioventù comunista. Estay assicura che i crimini perpetrati da suo zio, come quello che costò la vita a tre comunisti nel cosiddetto caso Degollados, nel 1985, non furono mai una sorpresa per lei perché ne venne a conoscenza dai suoi genitori, che erano contrari La dittatura di Pinochet.

Tuttavia, i legami familiari furono tesi quando iniziò a mettere il corpo per ripudiare pubblicamente ciò che era successo. “È un argomento di cui non si parla fuori dalle porte. Nessun membro della famiglia ha voluto partecipare a relazioni o dare testimonianze e questo crea problemi per me esprimermi”, afferma Estay. “In Cile il processo della memoria è lontano da quello dell’Argentina.

Pinochet è morto libero e [il dittatore argentino Jorge Rafael] Videla in prigione. Forse ora con la nuova Costituzione e il risveglio dopo la rivolta, inizieranno i progressi, ma il numero dei condannati è molto piccolo considerando tutti coloro che hanno partecipato alla repressione e la responsabilità raggiunge livelli alti che non vengono toccati”, dice. Backstay . Sottolinea l’importanza del fatto che anche il gruppo Storie disobbedienti, di cui ora presiede, è nato in Cile. “La disobbedienza è una specie di metro sociale. In Argentina ci sono più di 50 parenti, in Cile 10, in Brasile solo tre o quattro”, riassume.

Estay ritiene inoltre che non sia un caso che la maggioranza dei membri siano donne e lo associa all’emergere di questo nuovo attore che si è verificato contemporaneamente alla nuova ondata femminista in America Latina. “Il femminismo si basa sull’idea che il personale è politico. Come per l’aborto e gli abusi, c’è la necessità di rendere pubblici i segreti di famiglia e in questo caso si tratta anche di un segreto di Stato. Penso che ci sia un legame molto stretto lì”, dice.