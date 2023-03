Naufragio in Calabria, Mattarella e Schlein rendono omaggio alle vittime a Crotone

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, questa mattina è stato ospitato nel crotonese, in Calabria. La prima tappa per lui è stato l’ospedale San Giovanni di Dio, nel quale sono ricoverati i feriti.

Il capo dello Stato si è poi spostato al Palamilone, luogo in cui sono state disposte tutte le bare delle vittime del mare.

Mattarella a Crotone rende omaggio alle vittime

Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, questa mattina si trovava a Crotone per rendere omaggio a tutte le vittime del naufragio del barcone su cui viaggiavano alcuni migranti. Il naufragio purtroppo ha provocato non solo dei feriti gravi ma anche la morte di alcuni migranti, le morti accertate sono almeno 67 anche se il numero preciso è ancora da definire considerando che ci sono ancora dei dispersi. Il capo dello Stato, è atterrato ad Isola Capo Rizzuto, all’aeroporto Sant’Anna ed ha raggiunto, come prima tappa, l’ospedale San Giovanni di Dio nel quale sono ricoverati 16 feriti.

Il presidente è stato accolto con un grande applauso all’ingresso dell’ospedale ed è stato il commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale di Crotone a riceverlo, ovvero Simona Carbone. Insieme a quest’ultima era presente anche il direttore sanitario, Lucio Cosentino con il quale ha accompagnato Mattarella all’interno dei reparti per salutare le vittime sopravvissute. Fra questi 16 superstiti 6 sono minorenni di cui uno non è neanche accompagnato. Mattarella ci teneva a portare dei regali a queste persone e così ha fatto: ha portato con sé all’interno dell’ospedale pelouche, robot telecomandati e una pianola. Uno dei cittadini, vedendo arrivare il capo dello Stato, ha gridato:

“Presidente, chiediamo che venga fatta giustizia per i morti del naufragio.”

In seguito a questo bel gesto il presidente della Repubblica si è recato a Palamilone, camera ardente delle vittime. Mattarella all’ingresso della camera ardente è stato accolto da Roberto Occhiuto, presidente della regione e da Vincenzo Voci, sindaco di Crotone insieme al vescovo Angelo Panzetta. Mattarella è poi stato accompagnato da un grande applauso da parte della folla presente ai lati della strada e nel mentre qualcuno gridava: “giustizia, giustizia”. Il presidente della Repubblica poi si è trattenuto davanti alle varie bare, in raccoglimento, all’interno della camera ardente. E per non farsi mancare nulla, come è giusto che sia, ha incontrato i parenti delle vittime del mare che gli hanno chiesto aiuto per il recupero dei vari dispersi oltre che l’assistenza per i vari superstiti.

Anche Elly Schlein, neo segretaria del PD, quest’oggi si trovava a Crotone; stesso giorno in cui anche Mattarella ha voluto rendere omaggio a tutte le vittime. La neo Segretaria ieri ha attaccato Piantedosi, ministro dell’interno, chiedendo le dimissioni. Nel frattempo pare si stia delineando un flop per quanto riguarda la catena di soccorso che è stato causato dall’assenza di un Sos e dalle diverse competenze da parte dell’imbarcazione che si è trovata in difficoltà.