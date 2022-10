Natalia Estrada umilissima, dopo l’addio alla TV ecco cosa fa oggi

Natalia Estrada, la ricordate tutti la bellissima conduttrice e ballerina spagnola? Ecco che fine ha fatto. La sua vita oggi è completamente diversa.

Trasformazione clamorosa per Natalia Estrada. La bellissima showgirl spagnola, dopo l’addio alla TV, ha cambiato vita. Ecco che cosa ne è stato di lei. Incredibile: dalle stelle alle stalle.

Natalia Estrada, perché la bella spagnola è scomparsa dalla televisione italiana (e non solo)

Per tanti anni Natalia Estrada è stata un volto noto dello spettacolo italiano. Lei, bellissima conduttrice, ballerina e attrice spagnola, ha preso parte a trasmissioni che hanno segnato la storia italiana da un punto di vista artistico.

L’abbiamo vista per esempio ne Il gioco delle coppie con Giorgio Mastrota che in quel periodo, parliamo dei primi anni ’90 era suo marito. Poi nel film di Leonardo Pieraccioni Il ciclone.

Il successo arriva quando approda a Mediaset dove conduce il programma La sai l’ultima? Insieme a Gigi Sabani e poi a Gerry Scotti. Per un periodo di tempo ha recitato anche con Enzo Iacchetti nella sit-com Il mammo e poi nella pellicola di Carlo Vanzina, Olé.

Dal 2004 di lei non si hanno più notizie. Natalia Estrada, di punto in bianco decide di abbandonare il mondo della televisione e fa perdere le tracce di sé. Ma che cosa ne è stato di lei? Che vita conduce oggi? Lo abbiamo scoperto. Vi anticipiamo soltanto che dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo, la sua vita è cambiata completamente.

La nuova (umile) vita della showgirl spagnola

Dopo tanti anni passati in televisione, non soltanto in Italia ma anche in Spagna, Natalia Estrada nel 2004 decide di ritirarsi a vita privata e di abbandonare per sempre la scena pubblica.

Che cosa ne è stato di lei? Cosa le è successo? Che vita fa oggi? Lo abbiamo scoperto. La bella spagnola ha deciso di dedicarsi a una delle sue passioni più grandi, l’equitazione. Nel 2006 ha fondato l’Italian Western Academy che si occupa di sponsorizzare e far conoscere in tutto il mondo l’equitazione americana.

Natalia partecipa inoltre a diverse gare e competizioni e per di più allena anche i bambini. Sempre nel 2006, incontra Andrea Miscianti, attualmente suo marito. Con lui si trasferisce in un ranch in Piemonte dove si dedica alla cura di diversi animali e in particolare dei cavalli.

La Estrada è proprietaria poi di un maneggio che ha sede a Cortazzone. La bella spagnola il 3 settembre ha compiuto 50 anni e sebbene sia lontana da ormai un po’ di tempo dal mondo dello spettacolo, i giornalisti italiani sicuramente non l’hanno dimenticata.

Proprio per celebrare un compleanno così importante, la Estrada si è lasciata convincere: ha deciso di rilasciare un’intervista esclusiva al settimanale Oggi. Ai giornalisti ha raccontato finalmente della sua nuova vita.

Natalia è una cowgirl oggi. Con il suo cappello e in mezzo ai suoi cavalli, ha raggiunto la dimensione di pace e serenità che da anni ricercava. Non cambierebbe la sua vita per nulla al mondo. A chi le chiede se abbia mai pensato di ritornare in televisione, Natalia risponde con un secco no.

La showgirl spagnola ha raccontato che in tutti questi anni lontano dalla televisione ha ricevuto tante proposte di lavoro. Le sono state offerte cifre da capogiro per partecipare a tanti reality ma lei ha rifiutato sempre, preferisce vivere la sua vita tranquilla e serena con il marito e soprattutto con i suoi adorati cavalli.

Ma non è soltanto una cowgirl Natalia Estrada, ma anche una mamma e soprattutto una nonna. Sua figlia Tali, che è nata dal suo matrimonio con Giorgio Mastrota, ha due figli, Marlo che ha 3 anni e Sasha che ha un anno e mezzo.