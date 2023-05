Una situazione curiosa quanto particolare allo stesso tempo, è quella che è avvenuta all’aeroporto di Milano Malpensa. Ad individuare che qualcosa non andava è stato un cane antidroga, che era lì per dei controlli.

Un uomo, all’apparenza nulla di anormale, era lì sulla sua sedia a rotelle. Ma il fiuto del cane ha annusato qualcosa proprio in quelle ruote.

Droga scoperta in una sedia a rotelle

È stato un cane antidroga a scoprire cosa, effettivamente, quell’uomo stava trasportando con sé all’interno della sua sedia a rotelle. Potrà sembrar strano he si possa “trasportare” qualcosa nella sedia a rotelle, eppure, all’aeroporto di Milano Malpensa il cane Cosmo ha fiutato qualcosa.

Un passeggero come tutti gli altri all’apparenza ma, in realtà, si è rivelato ben altro. Quando è sbarcato e si è diretto all’interno dell’aeroporto stesso, l’uomo, uno statunitense, come tutti gli altri passeggeri, è stato avvicinato per i controlli. Ed è stato lì che il cane antidroga ha fiutato qualcosa, focalizzandosi in particolare sulle ruote del mezzo di locomozione dell’uomo.

L’uomo, proveniente da Santo Domingo, non solo era sulla sedia a rotelle ma aveva anche un evidente tutore alla gamba destra. Questo, però, non gli ha impedito di fare da “trasportatore” apparentemente innocuo e, al quale, secondo lui, nessuno mai avrebbe effettuato un controllo. Ma così non è stato: il cane Cosmo si è avvicinato a lui, ed ha iniziato a osservare con attenzione le ruote di quella sedia a rotelle sulla quale giaceva l’uomo.

Insieme al cane, all’uomo si sono avvicinati anche gli uomini della Guardia di Finanza, lì per i controlli. Il cane continuava a fiutare le ruote della sedia, fino a quando i baschi verdi sono stati costretti a controllare perché il cane si fosse applicato su quell’uomo e, nello specifico, proprio sulle ruote della sedia. All’interno delle stesse, infatti, erano presenti 43 involucri di cocaina purissima, per un peso di più di 8kg complessivi.

A Malpensa, il cane antidroga ha individuato l’uomo

Alla scoperta di ciò, la Guardia di Finanza ha allertato, anche, il personale medico del 118 che ha immediatamente provveduto a trasportare l’uomo in ambulanza in ospedale, per verificare, anche, le sue condizioni di salute. Poi, successivamente, per ordine della procura della città, è stato arrestato a Busto Arsizio.

Se la droga ritrovata nelle ruote della sedia dell’uomo fosse riuscita a passare inosservata i controlli e ad arrivare sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato oltre un milione di euro. La Guardia di Finanza, nel corso dell’indagine, ha anche analizzato che non si tratta del primo caso di “trasporto particolare” di droga.

All’interno dell’aeroporto, infatti, già precedentemente, un cittadino spagnolo si era finto un falso invalido ed aveva nascosto, all’interno della sua carrozzina, 13 kg di cocaina. Quest’ultimo fatto è accaduto lo scorso mese di agosto e, esattamente come nel caso avvenuto ora, l’uomo venne individuato dai cani antidroga presenti nell’aeroporto stesso e, successivamente arrestato.