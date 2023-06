Nasce il sito contro le fake news del Ponte sullo Stretto

Nasce il sito, voluto dalla Lega, contro le fake news riguardanti il Ponte sullo Stretto. A dirigerlo Davide Gambale, giornalista vicino al centrodestra.

La Lega ha sponsorizzato la nascita di un nuovo sito contro le fake news riguardanti il Ponte sullo Stretto. Nasce una testata online che farà da riferimento, e da parafulmini per le polemiche al governo: presentato mercoledì al Senato il nuovo progetto editoriale.

Ponte sullo stretto, arriva il sito contro le fake news

Si chiamerà Pontesullostretto.it, il nuovo sito – sponsorizzato dalla Lega scrive Il Fatto Quotidiano – creato per fare da “sentinella” al governo sulla costruzione del Ponte sullo Stretto. Il progetto è stato presentato al Senato nella giornata di mercoledì, e a dirigerlo sarà Davide Gambale. Ma non dite al giornalista che le istituzioni hanno fornito pubblicità al sito (presentato in Senato). Gambale, esperto di calcio messinese, ha dichiarato infatti di non voler mettere le mani sui 7 milioni di euro stanziati dal decreto ponte per la comunicazione, e di volersi auto sostenere tramite le donazioni dei privati. Privati che, come ci ha tenuto ha precisare il neo direttore, hanno visto le potenzialità del progetto “come lo Stato”.

Il sito ha l’obiettivo dichiarato della non divulgazione di fake news sull’opera, e farà anche da parafulmine presumibilmente alle polemiche già mosse al governo. Nelle scorse ore Salvini si era recato a Messina, ospitato su un traghetto, per discutere della costruzione del Ponte. Il ministro delle Infrastrutture è stato pesantemente contestato dai cittadini del luogo, che sono scesi in strada a manifestare, ponendo l’accento sulle tantissime priorità delle quali il governo dovrebbe interessarsi al meridione e in Sicilia, prima di procedere con l’esborso di 14 miliardi di euro di manovre ormai – secondo i manifestanti – obsolete e inutili.

Il direttore Gambale è recentemente finito nel turbinio delle polemiche per una foto condivisa del balcone di Piazza Venezia da cui si era affacciato Mussolini. Il giornalista, postando la foto di Roma in notturna con il balcone del Palazzo, aveva scritto in didascalia: “La Storia è storia“. Ascoltato dall’AdnKronos poi, viste le polemiche, aveva definito la questione “uno scherzo“. Nessun riferimento al fascismo, dice il saggista, che pure nelle sue opere non è parso insofferente allo schierarsi con una certa frangia della politica nazionale.

I nomi dei suoi saggi si commentano da soli, tra “Le Foibe, il sacrificio degli italiani“, “Le foibe. Dalla Sicilia al Carso” e dulcis in fundo “Nemici del Cavaliere: genesi dell’antiberlusconismo e sviluppo della rete politico-mediatico-giudiziaria“. Gambale è ancora direttore di messinaoggi.it, ma lascerà il posto per dedicarsi al nuovo sito. Messinaoggi è finanziato da Caronte Tourist, società di rilievo che gestisce il servizio privato di traghetti tra Calabria e Sicilia, che è anche grandissimo sponsor del Ponte. E’ stata Caronte ad ospitare il convegno di Salvini nella giornata di ieri.

Salvini contestato a Messina

Nella giornata di ieri, dopo l’arrivo del leader del Carroccio a Messina, tanti messinesi sono scesi per strada per protestare contro Salvini e la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Sindacati e associazioni hanno fatto notare come, l’opera che andava bene per delle politiche di viabilità obsolete, non si sposa adesso con le necessità dei cittadini, degli abitanti che vedono un territorio lasciato al suo destino da decenni, e che adesso vede il focus sulla Sicilia per un progetto che difficilmente porterà migliorie.

Infrastrutture, viabilità, strade, alta velocità, aeroporti, autostrade, sanità, istruzione. Tutte questioni che a detta dei contrari dovrebbero avere la priorità su un Ponte che costerà 14 miliardi di euro.