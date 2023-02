Nasa e SpaceX rinviano il lancio del razzo Falcon 9 di 24 ore

Nasa e Space X hanno deciso di rinviare di 24 ore il lancio dell’equipaggio Crew-6 che era previsto per domenica 26 febbraio 2023, verso la ISS a causa di alcune problematiche e di alcuni problemi ancora da risolvere.

Il manager che si occupa del programma all’interno della Nasa ha commentato “Siamo un po’ indietro sulla preparazione”, il lancio è perciò previsto per lunedì 27 febbraio ore 07:45 ore italiane. La missione porterà 4 astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale partendo dal Kennedy Space Center, in Florida.

Rinviato il lancio del razzo Falcon 9

Nelle scorse ore la Nasa e SpaceX hanno deciso di rinviare il lancio del razzo Falcon 9 di 24 ore. Il razzo dovrà portare quattro astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale.

Il volo sarebbe dovuto partire domenica 26 febbraio alle 02:07 (ore 08:07 per l’Italia) presso il Kennedy Space Center situato in Florida. È stato invece riprogrammato per le ore 01:45 di lunedì, che sono le 07:45 in Italia, in partenza sempre dalla Florida.

I quattro astronauti che prenderanno parte alla missione sono Warren Hoburg e Stephen Bowen che appartengono all’agenzia spaziale statunitense, Andrey Fedyaev dalla Russia e Sultan al-Neyadi dagli Emirati Arabi Uniti.

Steve Stich, manager del programma Nasa ha parlato nelle scorse ore, affermando che durante il controllo sul lavoro da fare prima del lancio si sono resi conto che erano indietro rispetto alle aspettative, soprattutto sul lavoro ancora da fare per preparare Falcon 9 e Dragon alla partenza.

In particolare si dovrà affrontare diversi problemi ancora non del tutto risolti e sarà necessario eseguire un’analisi aggiuntiva legata alle prestazioni termiche di alcuni dei pod che si trovano all’esterno della navicella chiamata Dragon.

Queste le sue parole: “siamo un po’ indietro sulla preparazione”. Slitta perciò il lancio di Dragone e di Falcon 9.

Proprio per questo motivo hanno deciso di posticipare il lancio prendendosi il tempo necessario per ultimare le preparazioni. Le dichiarazioni del manager sono state effettuate direttamente ai giornalisti alla fine della Flight Readiness Review.

Flight Readiness Review, conosciuta anche con l’acronimo FRR, è l’attività di recensione che si concentra sulla preparazione della sesta missione di SpaceX con equipaggio. La missione ha lo scopo di portare l’equipaggio all’interno del laboratorio orbitante.

Cosa prevede la missione

La missione prevede che i quattro astronauti passeranno sei mesi nel laboratorio, Iss, per poter svolgere il loro lavoro.

Bowen non è nuovo alle missioni spaziali, per lui questo si tratta del quarto volo spaziale, aveva già preso parte a tre diverse missioni passate nel 2008, 2010 e 2011. Per tutti gli altri invece sarà il primissimo volo.

I quattro uomini si trovano già tutti in Florida, sono arrivati infatti lo scorso martedì per poter iniziare gli ultimi preparativi prima della missione.

C’è grande fremito e attesa perciò per il lancio di Dragon e Falcon 9, che a questo punto avverrà alle prime ore, 01:45, del lunedì 27 febbraio 2023, in Italia saranno quasi le otto del mattino più precisamente saranno le 07:45.