Napoli-Udinese, probabili formazioni e statistiche

Il Napoli ospita l’Udinese con l’obiettivo di chiudere al meglio questa prima parte di stagione davanti ai propri tifosi conquistando l’ennesima vittoria stagionale, quella che sarebbe la decima consecutiva in campionato.

I ragazzi di Spalletti guidano la classifica di Serie A con 38 punti conquistati, frutto di 12 vittorie e due pareggi.



Una cavalcata fin qui straordinaria quella fatta dal Napoli, gli azzurri possono chiudere la prima parte di stagione con un’altra vittoria e allungare ulteriormente il distacco in classifica dalle inseguitrici.

Il Milan fatica a tenere il passo di Osimhen e compagni, Juventus ed Inter sono al momento troppo indietro per essere considerate all’interno della lotta scudetto, gli azzurri oggi hanno la grande possibilità di mandare un altro chiaro messaggio al campionato.

L’Udinese dopo un avvio di campionato straordinario sta attraversando il primo periodo di difficoltà della stagione e viene da 4 pareggi ed una sconfitta nelle ultime 5 partite giocate, oggi i ragazzi di Sottil vogliono riprendere il proprio cammino per non allontanarsi troppo dalle zone alte della classifica.

In stagione i friulani hanno già battuto Roma ed Inter ed oggi sognano un altro grande colpo andando al Maradona con l’obiettivo di fare tre punti.



Udinese con il 3-5-2, Udogie va in panchina

Sottil deve rinunciare per la seconda partita consecutiva a Destiny Udogie, il numero 13 non è ancora al meglio dopo l’infortunio e a Napoli partirà dalla panchina.

Davanti a Silvestri confermati Ebosse, Bijol e Perez con Pereyra sulla corsia di destra e Ehizibue a sostituire Udogie sulla sinistra.

Walace sarà il regista con Lovric e Arslan a completare il reparto, davanti il solito tandem offensivo composto da Beto e Deulofeu.

Napoli ancora senza Kvaratskhelia, Elmas confermato titolare

E’ finito il 2022 di Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano non ha recuperato dalla lombalgia ed oggi salterà la sua terza partita consecutiva tornando in campo soltanto nel 2023.

Spalletti dovrebbe confermare lo stesso tridente che ha superato Atalanta ed Empoli con Lozano ed Elmas ai lati di Victor Osimhen.



A centrocampo insieme a Lobotka c’è Zambo Anguissa che ha recuperato dall’infortunio e completerà il reparto con Zielinski.

Davanti a Meret la linea difensiva è quella composta da Kim, Juan Jesus, Di Lorenzo e Mario Rui.

Napoli-Udinese, statistiche

I bianconeri non superano il Napoli in Serie A dall’ aprile 2016 (3-1 con doppietta di Bruno Fernandes e gol di Théréau per i friulani e Higuaín per gli azzurri), da allora 11 successi partenopei e un pareggio tra le due formazioni nel massimo campionato.

Il Napoli è l’unica squadra imbattuta in questo campionato con 12 vittorie e due pareggi nelle prime 14 giornate.

Il Napoli ha trovato il gol in tutte le ultime 15 sfide di Serie A contro l’Udinese

I padroni di casa hanno vinto tutte le ultime otto partite giocate in casa contro i friulani con una media di tre gol fatti a partita.

Vincendo oggi i partenopei potrebbero raggiungere 13 vittorie nelle prime 15 giornate di campionato per la prima volta nella storia.

La Juventus è riuscita in questa impresa addirittura 4 volte.