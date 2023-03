Napoli-Eintracht, altro divieto dal prefetto per gli ultras tedeschi

E’ stata vietata ai residenti a Francoforte la vendita dei biglietti per la gara di Champions League di mercoledì prossimo, Napoli-Eintracht.

Nuovo provvedimento da parte del prefetto di Napoli, che ha vietato ai residenti di Francoforte l’acquisto dei biglietti per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il 15 marzo al Maradona. La misura adottata a causa della pericolosità degli ultras tedeschi: incontro ad alto rischio.

Il prefetto Claudio Palomba ha deciso di vietare l’acquisto dei ticket per i residenti nella città di Francoforte, in vista della gara Napoli-Eintracht del prossimo mercoledì. Il Casms, che aveva definito l’incontro ad alto rischio, aveva vietato la vendita a tutti i residenti in Germania, ma il Tar nella giornata di ieri aveva sospeso il provvedimento.

La decisione del prefetto è arrivata oggi, dopo la riunione del comune per l’ordine e la sicurezza. Un ordinamento volto a preservare e prevenire rischi per l’ordine pubblico e per la sicurezza, appunto, visti gli scontri avvenuti durante la gara di andata, lo scorso 21 febbraio, verificatosi in città e non nei pressi dello stadio. “Il provvedimento ha natura cautelare a tutela anche dell’incolumità dei cittadini e dei tifosi stessi” si legge nella comunicazione della prefettura, che ha bloccato i 2.700 biglietti messi a disposizione per il settore ospite.