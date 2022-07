Dopo una lunga trattativa Luciano Spalletti ha finalmente il sostituto di Koulibaly, Kim Min-Jae è atterrato questa mattina in Italia e, svolte le visite mediche firmerà il suo nuovo contratto con il Napoli



Tanta attesa e curiosità per il nuovo difensore del Napoli Kim Min-Jae, il coreano arriva da un’ottima stagione al Fenerbahce e avrà il duro compito di sostituire Kalidou Koulibaly, volato al Chelsea la scorsa settimana.

Il club azzurro ha subito individuato nel classe ’96 il profilo più adatto per sostituire il senegalese, ora vedremo come Kim Min-Jae si adatterà al nostro campionato e se riuscirà a non far rimpiangere il fenomenale centrale senegalese.

Napoli, ecco Kim Min-Jae

Risolti nella notte gli ultimi problemi fiscali, questa mattina il coreano è arrivato a Roma dove si sta sottoponendo alle visite mediche con il club campano e domani raggiungerà il ritiro della squadra per svolgere il suo primo allenamento ali ordini di Luciano Spalletti.



Il difensore coreano ha impressionato nella sua ultima stagione in Turchia, Kim Min-Jae è un difensore moderno, forte fisicamente ed abile nell’uno contro uno è allo stesso tempo molto bravo ad impostare la manovra con improvvise verticalizzazioni a cercare subito il movimento degli attaccanti.

Al Napoli Kim Min-Jae farà coppia con Rrahmani, giocatore cresciuto in maniera importante nell’ultima annata con Luciano Spalletti.

Il club partenopeo ha deciso di investire molto su questo ragazzo, da mesi prescelto di Mister Luciano Spalletti per colmare il vuoto lasciato dall’addio di Koulibaly.

Dopo una sessione di calciomercato fin qui avara di soddisfazioni, finalmente i tifosi napoletani possono esultare per il primo grande colpo di mercato stagionale della propria squadra che ora punta a prendere un esterno offensivo importante per completare la propria rosa.

Dopo un’annata abbastanza positiva, Luciano Spalletti vuole fare il salto di qualità definitivo e portare il Napoli a lottare fino in fondo per uno scudetto che manca da troppi anni alla città.

Il mercato partenopeo non si fermerà di certo qui, la dirigenza è infatti al lavoro per sostituire al meglio Lorenzo Insigne e portare anche un centrocampista di qualità in grado di alternarsi a Fabian Ruiz e Lobotka.

Il Napoli si è ufficialmente iscritto a questo calciomercato e l’arrivo di Kim Min-Jae esalta il pubblico campano con il coreano che è sempre stato il primo obiettivo dichiarato di Aurelio De Laurentiis.

Luciano Spalletti avrà il compito di integrare subito il neo acquisto all’interno di un sistema si gioco ormai collaudato ed efficace da anni.