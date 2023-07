Napoli e i black-out elettrici: disagi in diversi punti della città

By

La rete elettrica della città di Napoli continua a fare capricci. Anche questa notte si sono registrati, in vari quartieri, black-out e sono state centinaia le famiglie rimaste senza corrente elettrica, nel pieno di una calda notte d’estate.

Da Bagnoli a Barra, passando per Piazza Garibaldi e Capodichino: ecco cosa è successo e come si sta intervenendo per riparare ai danni.

Black-out a Napoli

Non c’è pace per la rete elettrica della città di Napoli. Anche questa notte sono stati diversi i momenti di black-out e di momentanea assenza di corrente che si sono registrati, nel pieno di una calda notte d’estate. Ma, a quanto pare non sembra esser finito qui il problema, tanto che il rischio di nuovi black-out potrebbe protrarsi almeno fino alla giornata di sabato.

Il caldo sta portando a gravi problemi anche sulla rete elettrica e, come dicevamo, interruzioni improvvise o eccessivi picchi di consumo, che portano al non reggere il tutto da parte della stessa rete, si sono avuti in diversi quartieri dalla città. Da Bagnoli, a Capodichino, all’Arenella, a Barra, sino alla centralissima Piazza Garibaldi quanto anche a Pianura.

In altri punti della città, come nei quartieri di San Carlo all’Arena e di Chiaiano, la corrente è stata volutamente staccata dagli operatori per avviare le riparazioni ai guasti causati dal black-out nei giorni scorsi. In un’intervista a Fanpage, la stessa E-Distribuzione ha spiegato che il tutto è legato al surriscaldamento dei cavi che si trovano sotto terra, causa la fortissima ondata di caldo che si è abbattuta sull’intera regione Campania.

Diverse sono le interruzioni in più punti della città

Tantissimi sono i tecnici al lavoro, ma la situazione non è semplice come si pensava. La rete elettrica è sotto stress causa, anche, le temperature molto al di sopra della media stagionale e, questo, provoca un accumulo di accensioni (fra ventilatori, condizionatori e altri sistemi di refrigerazione) insieme, che la stessa rete elettrica nel suo insieme non riesce a sopportare.

Questo provoca le interruzioni e, tale stato di allerta potrà protrarsi fino alla giornata di sabato. In diversi quartieri, però, le interruzioni sono anche dovute a lavori di riparazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria dei cavi della rete elettrica.

I problemi riguardano, prevalentemente, la rete di bassa tensione, come le cabine che servono i piccoli condomini e le singole vie, ed è proprio qui che i tecnici sono in continuo lavoro. Ma anche la rete di media tensione è in difficoltà.

Ovunque, i tecnici Enel sono a lavoro per cercare di riparare i danni e prevenire eventuali altri black-out che, come ripetiamo, potrebbero verificarsi, ancora, fino alla giornata di sabato prossimo.