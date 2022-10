Napoli: anziano deceduto dopo una rapina

Un anziano signore è morto per strada a Napoli, poco dopo aver subito una rapina nei pressi della stazione centrale. I soccorsi non hanno potuto far nulla.

La terribile tragedia è avvenuta a Napoli intorno alle 13:30. Il pover uomo di circa 83 anni è stato rapinato da un mal vivente, mentre era con la moglie nei pressi della stazione centrale.

Poco dopo si è messo alla guida per tornare a casa, avvertendo un malore che ha cagionato il decesso.

Probabilmente il malore è avvenuto a causa dello shock per la rapina subita poco prima.

L’anziano deceduto dopo essere stato rapinato

La vicenda da giallo si è svolta a Napoli. Un uomo anziano di circa 83 anni è stato rapinato mentre si trovava insieme alla moglie nei pressi della stazione centrale, precisamente in piazza Principe Umberto.

Dopo il furto si è rimesso in auto con sua moglie con l’intento di tornare a casa. L’anziano signore purtroppo si è sentito male mentre era alla guida, probabilmente a causa di ciò che era accaduto poco prima, ed è deceduto in poco tempo.

Il decesso a causa del malore è avvenuto in via Taddeo da Sessa. La moglie dell’anziano attendeva i soccorsi, i quali purtroppo al loro arrivo non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

La criminalità nella città di Napoli

Napoli conosciuta e amata in tutto il mondo come la città della pizza, del mare e del mandolino, in realtà ha un’altra faccia oscura.

Infatti allo stesso tempo essa viene identificata come una delle città italiane maggiormente esposte a criminalità organizzata, furti e contrabbando.

In realtà si può affermare che questi, proprio come la pizza e il mandolino solo solo stereotipi. Infatti secondo una classifica del Sole 24 Ore, la bella Napoli si trova solo al decimo posto delle città italiane valutate sulla base dell’indice di criminalità.

Infatti a quanto pare la prima città italiana secondo quest’indice è proprio Milano, la quale è ampiamente esposta a furti e atti criminali in generale. Vi è poi Torino, Bologna, Roma e Firenze prima di Napoli.

Vero è però che la città partenopea si posizione prima nella categoria di scippi e furti di motorini.

In ogni caso sicuramente Napoli è una città colma di problematiche e tra queste vi è anche quella della criminalità a cui i cittadini sono esposti tutti i giorni. Per combattere questo fattore, sarebbero necessari maggiori interventi da parte delle istituzioni.