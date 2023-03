Napoli, agguato a Mergellina: ucciso un 18enne

By

Un giovane di 18 anni è stato ucciso a Napoli. Questo il bilancio tragico di ciò che è successo all’esterno di un locale a Mergellina, dove ad esser ucciso è stato un ragazzo appena maggiorenne.

Un agguato a colpi d’arma da fuoco. Il 18enne è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Napoli, 18enne ucciso

Francesco Pio Maimone aveva solo 18 anni ed è stato ucciso, in un agguato, stanotte a Napoli. Un agguato a colpi d’arma da fuoco che l’ha visto vittima intorno alle ore 2 di questa notte. Immediatamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale “Vecchio Pellegrini” da alcuni suoi amici, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Una faccenda sulla quale stanno indagando gli uomini della Polizia. Francesco è arrivato in ospedale con una ferita d’arma da fuoco al petto, trasportato lì da alcuni suoi amici. Abitava a Pianura e, sarebbe stato centrato in pieno, mentre si trovava sul lungomare di Mergellina, insieme agli amici.

Tanti sono stati i tentativi per salvarlo effettuati dai medici del Pronto Soccorso dove è stato trasportato ma, purtroppo, non ce l’ha fatta. L’agguato, e gli spari, sono avvenuti all’altezza degli chalet presenti sul lungomare della città.

Francesco Pio è stato ferito al petto e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il ragazzo era incensurato ed è stato raggiunto dai sicari nei pressi dello chalet “Da Sasà”. Qui lo avrebbero colpito con un revolver.

Questo è il secondo agguato che avviene nella stessa zona e nel giro di pochi giorni. La scorsa settimana, a restare gravemente ferito è stato un 19enne, tale Antonio Gaetano che, stando alla ricostruzione, è ritenuto ai vertici del clan Calone-Marsicano-Esposito di Pianura. L’agguato avvenuto stanotte potrebbe, in qualche modo, ricollegarsi a questo di una settimana fa.

Agguato fuori gli chalet del lungomare

Francesco Pio abitava a Pianura e dove è stato ucciso, è una zona frequentata anche da diversi pregiudicati di quel quartiere. È stata una segnalazione di una pattuglia della Guardia di Finanza, mandata alla Questura di Napoli, intorno alle 2 di questa notte, di una sparatoria nella zona degli chalet di Mergellina. La Polizia, quanto anche l’ambulanza del 118, sono arrivati sul posto ma del ragazzo ferito non c’era traccia, in quanto era stato portato in ospedale dai suoi amici.

Ma Francesco, al suo arrivo al pronto Soccorso, non ce l’ha fatta, è spirato poco dopo. Il suo corpo è stato posto sotto sequestro e, a breve, sarà eseguita l’autopsia.

Sul luogo dell’agguato è intervenuta, anche, la Polizia Scientifica che ha ritrovato solo un’ogiva da arma corta. Il ragazzo è stato ucciso con un revolver, ma la dinamica del suo agguato è ancora tutta in fase di ricostruzione. Francesco Pio è incensurato e non risulta esser appartenente o inquadrato in alcun contesto criminale. Neanche il padre, pregiudicato, è ritenuto più legato ad alcun clan di camorra.

Un omicidio ancora tutto da ricostruire per accertare e trovare chi ha sparato e, soprattutto, per quale motivo.